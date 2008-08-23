مخالفت هند با افزوده شدن شروط جدید به توافق هسته ای با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "پراناب موخرجی" که در خصوص ملاحظات گروه فراهم کنندگان هسته ای NSG درباره توافق هسته ای این کشور با آمریکا صحبت می کرد، افزود:"ما باید اصلاحاتی را که در توافق بوجود آمده ببینیم و تنها در آن صورت است که می توانیم تصمیم بگیریم، اما ما نمی توانیم هیچ گونه شروطی را در این زمینه بپذیریم".

این اظهارات در پی آن صورت می گیرد که ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا از احتمال برخی تغییرات از سوی NSG در توافق هسته ای کشورش با هند خبر داد.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند که به دهلی نو اجازه می دهد راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید، در پارلمان هند و کنگره آمریکا تصویب شد اما نهایی شدن آن منوط به تائید گروه NSG است که روز گذشته نشست آنها در این باره به نتیجه ای نرسید و نشست های دو روزه این گروه در وین روز جمعه بدون هیچگونه نتیجه ای پایان پذیرفت و گفتگوهای جدید دراین باره به اوایل سپتامبر موکول شده است.

گفتنی است که "شیو شنکر منون" قائم مقام وزارت خارجه هند نیز پس از نشست روز گذشته در وین به واشنگتن سفر کرد تا با مقام های آمریکا درباره این موضوع صحبت کند.