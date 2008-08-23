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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۰

انتشار مقاله‌های دانشجویی در مرکز هنرهای نمایشی حوزه

پایگاه اینترنتی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با هدف شناسایی و بکارگیری استعدادهای نوین برای انتشار کلیه مطالب دانشجویان تئاتر اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صابری معاون مرکز هنرهای نمایشی حوزه اعلام کرد دانشجویان تئاتر می‌توانند مطالب خود را در قالب‌های مقاله، نمایشنامه و عکس به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ارسال کنند. مقاله‌ها باید ترجمه مقاله‌های روز دنیا یا تالیف با موضوع تئاترهای مذهبی و... باشد و ترجمه نمایشنامه‌های کوتاه ارزشی در اولویت است.

علاوه بر انتشار مقاله‌های دانشجویان در ماهنامه "صحنه" و نمایشنامه‌های آنان در قالب مجموعه نمایشنامه، پایگاه اینترنتی مرکز هنرهای نمایشی نیز این آثار را عرضه می‌‌کند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به حوزه هنری در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه یا پایگاه اینترنتی www.dramatic.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 736961

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