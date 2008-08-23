به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صابری معاون مرکز هنرهای نمایشی حوزه اعلام کرد دانشجویان تئاتر می‌توانند مطالب خود را در قالب‌های مقاله، نمایشنامه و عکس به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ارسال کنند. مقاله‌ها باید ترجمه مقاله‌های روز دنیا یا تالیف با موضوع تئاترهای مذهبی و... باشد و ترجمه نمایشنامه‌های کوتاه ارزشی در اولویت است.

علاوه بر انتشار مقاله‌های دانشجویان در ماهنامه "صحنه" و نمایشنامه‌های آنان در قالب مجموعه نمایشنامه، پایگاه اینترنتی مرکز هنرهای نمایشی نیز این آثار را عرضه می‌‌کند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به حوزه هنری در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه یا پایگاه اینترنتی www.dramatic.ir مراجعه کنند.