به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سعودی گزت، اسمامه فضل البدر شهردار مکه گفت: تمام دفاتر شهرداری مکه اجرای دستور پادشاه عربستان را آغاز کرده و مجموعه اقداماتی را با هدف تمیزترکردن و بهداشتی‌تر کردن شهر مکه در آستانه ماه رمضان در پیش گرفته‌اند چراکه انتظار می‌رود 2 میلیون زائر برای اجرای عمره در ماه مبارک رمضان در مکه حضور یابند.

البدر افزود: به عنوان بخشی از این برنامه 5600 کارگر، 600 دستگاه جاروکشی خیابانها و اتومبیلهای مخصوص حمل زباله 24 ساعت شبانه‌روز برای تمیزکردن شهر فعال شده‌اند.

همچنین یک گروه 100 نفری از کارگران با اتومبیلهای حمل زباله و دستگاه های جاروکشی خیابانها برای هرگونه حالت اضطراری درحال آماده باش به سرمی‌برند.

چندین کمیته بازرسی بهداشتی به منظور بازرسی اماکن مختلفی چون رستورانها، بازارهایی که در هوای آزاد برپا می‌شوند، کشتارگاهها ایستگاههای مکش آب تشکیل شده تا اطمینان حاصل کنند که استانداردهای بهداشتی و ایمنی اجرا می‌شود.

بازرسان همچنین نمونه‌هایی از غذا برای امتحان برداشته و به آزمایش این امر می‌پردازند که آیا این نمونه‌ها بر اساس تأییدیه‌های بهداشتی ارائه می‌شوند یا خیر.