لزوم حفظ ارزش پول در عقود قرض‌ الحسنه باتوجه به نرخ تورم

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمد موسوی بجنوردی امروز در نشست خبری نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در تهران به تفاوت ارزش ذاتی و اعتباری اشاره کرد و افزود: اسکناس نشانه قدرت خرید است و ماهیت آن اعتباری است.

عضو هیئت علمی موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه مسئله رابطه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید از مسائلی است که در علم اقتصاد به آن خدشه ای وارد نیست، افزود: حتی اگر نرخ تورم 20 درصد هم باشد باید در قرض الحسنه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه هر قرضی که به دنبال سود باشد، ربا است، افزود: مابه ‌التفاوتی که برای حفظ ارزش پول در قرض‌ الحسنه گرفته می ‌شود نیازی به شرط ندارد و ربا نیست.

موسوی بجنوردی بر لزوم حفظ ارزش پول در عقود قرض‌ الحسنه با توجه به نرخ تورم تاکید و تصریح کرد: بازگرداندن مبلغی اضافه بر آنچه قرض گرفته شده به منظور حفظ قدرت خرید پول در سررسید قرض ‌الحسنه ربا نیست.



وی به مصوبه مجلس پنجم در خصوص تعیین مهریه به نرخ روز اشاره کرد و گفت: این مصوبه که به تائید شورای نگهبان رسید، می تواند برای بحث قرض ‌الحسنه به کار رفته و مبین بازگرداندن قدرت خرید پول در زمان سررسید قرض‌الحسنه باشد.

عضو هیئت علمی موسسه عالی بانکداری در خصوص دریافت نرخهای سود بیش از نرخ تورم توسط برخی بانکهای خصوصی اظهارداشت: این نرخ به دلیل اینکه از قبل شرطی مبنی بر دریافت مازاد بر قدرت خرید پول را دارد، ربا تلقی می شود.