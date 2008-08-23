94 درصد گردشگران مازندران قصد سفر مجدد به استان را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: حدود 10 درصد سفرهای استان گروهی و توریستی است و 37 درصد خرید گردشگران محصولات کشاورزی و شیلاتی استان است.

وی خاطر نشان کرد: عدم رعایت مسائل بهداشتی، ناسالم بودن برخی جاده ها، کمبود اقامتگاه، نابسامانی فروشندگان مواد غذایی، محدودیتهای امنیتی، گرانی از عوامل نارضایتی مسافران تابستانی به استان بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه 25 منقطه گردشگری جدید در استان شناسایی و آماده تصویب در دور دوم سفرهای دولت به مازندران است، تصریح کرد: متاسفانه تنها دو و نیم درصد از ظرفیت فرودگاه های استان جهت امر گردشگری، توریست و طبیعت گردی صرف می شود.

عباس نژاد با بیان اینکه عدم فراهم بودن زیرساختهای توسعه تاسیسات گردشگری یکی از دلایل عدم استقبال سرمایه گذار در استان است یاداور شد: تا پایان امسال تعداد آثار ثبتی تاریخی استان به هزار اثر خواهد رسید.

به گفته وی، 30 بنای تاریخی در بسته سرمایه گذاری قرار گرفته و به عنوان بهره اقتصادی، فن آوری و توریستی برای اولین بار در کشور صورت می گیرد.

وی بیان داشت: مازندران با دارا بودن 15 درصد ظرفیت آژانس های مسافرتی رتبه دوم را در این بخش به خود اختصاص داده است.