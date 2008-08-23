به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این برنامه ساعت 20 دوشنبه چهارم شهریور با حضور ده‌دشتی امام جمعه، نمایندگان مجلس و فرماندار آبادان، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، امیرشهاب رضویان، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد و برخی دیگر از مسئولان در سینما نفت آبادان برگزار می‌شود.

"قصه شب" ساخته عباس امینی فیلمساز جوان آبادانی و درباره شهدای حادثه سینما رکس آبادان است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به مناسبت سی‌اُمین سالگرد پیروزی انقلاب مجموعه فیلم‌های مستند، کوتاه داستانی و سینمایی را با نگاهی به فرهنگ و دستاوردهای انقلاب تا دهه فجر آماده نمایش می‌کند.