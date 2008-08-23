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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

"قصه شب" حادثه سینما رکس آبادان را به تصویر می‌کشد

فیلم مستند "قصه شب" با موضوع حادثه تاریخی سینما رکس آبادان به مناسبت سی‌امین سالگرد این حادثه در شهر آبادان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این برنامه ساعت 20 دوشنبه چهارم شهریور با حضور ده‌دشتی امام جمعه، نمایندگان مجلس و فرماندار آبادان، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، امیرشهاب رضویان، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد و برخی دیگر از مسئولان در سینما نفت آبادان برگزار می‌شود.

"قصه شب" ساخته عباس امینی فیلمساز جوان آبادانی و درباره شهدای حادثه سینما رکس آبادان است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به مناسبت سی‌اُمین سالگرد پیروزی انقلاب مجموعه فیلم‌های مستند، کوتاه داستانی و سینمایی را با نگاهی به فرهنگ و دستاوردهای انقلاب تا دهه فجر آماده نمایش می‌کند.

کد مطلب 736970

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