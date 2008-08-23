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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

معاون سازمان ثبت احوال کشور:

ارائه کارت شناسایی ملی در سراسر کشور کاربردی شده است

ارائه کارت شناسایی ملی در سراسر کشور کاربردی شده است

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت شناسایی ملی به عنوان سند شناسایی ایرانیان مبنای عمل تمامی سازمانهای دولتی است و در سراسر کشور کاربردی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سعید عبودی پیش از ظهر امروز در همایش تبیین ویژگیهای کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک در استانداری سمنان گفت: کارت شناسایی ملی وسیله ای برای ارتباط هویتی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمانها است.

وی افزود: ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، تخصیص شماره ملی ایرانیان، ارائه خدمات سریع و صحیح و فراهم شدن امکان بهره گیری از فن آوری اطلاعات از اقدامات راهبردی در راستای استقرار نظام جامعه شناسایی ایرانیان است.

وی جمع آوری و بروز نگهداری اطلاعات جمعیت، اطمینان از داده ها، پردازش اطلاعات جمعیت کشور و حفاظت از اطلاعات را از مهمترین اهداف نظام جامع شناسایی ایرانیان عنوان کرد و گفت: صدور کارت شناسایی ملی مبنای حقوقی دارد.

کد مطلب 736971

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