ارائه کارت شناسایی ملی در سراسر کشور کاربردی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سعید عبودی پیش از ظهر امروز در همایش تبیین ویژگیهای کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک در استانداری سمنان گفت: کارت شناسایی ملی وسیله ای برای ارتباط هویتی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمانها است.

وی افزود: ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، تخصیص شماره ملی ایرانیان، ارائه خدمات سریع و صحیح و فراهم شدن امکان بهره گیری از فن آوری اطلاعات از اقدامات راهبردی در راستای استقرار نظام جامعه شناسایی ایرانیان است.

وی جمع آوری و بروز نگهداری اطلاعات جمعیت، اطمینان از داده ها، پردازش اطلاعات جمعیت کشور و حفاظت از اطلاعات را از مهمترین اهداف نظام جامع شناسایی ایرانیان عنوان کرد و گفت: صدور کارت شناسایی ملی مبنای حقوقی دارد.