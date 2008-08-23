پیروزی پر گل ایران برابر بلاروس / پیشنهاد فدراسیون اوکراین برای دیدار با شاگردان بیداریان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان صبح امروز در دومین دیدار خود از تورنمنت شش جانبه فوتبال برابر تیم زیر 15 سال بلاروس به میدان رفت و در این مسابقه با نتیجه 8 بر صفر به پیروزی دست یافت.

وحید نجفی، مازیار حسین نشتایی و علی فتحیان(هرکدام 2 گل) و بهمن جهان تیغ و میلاد صفایی(هرکدام یک گل) گل های تیم ایران را در این دیدار به ثمر رساندند تا این تیم با 6 امتیاز و تفاضل گل 15+ در صدرجدول رده بندی این مسابقات که بصورت دوره ای در شهر کی اف برگزار می شود، قرار بگیرد.

شاگردان بیداریان ساعت 11 صبح فردا در سومین دیدار خود در چارچوب این رقابت ها برابر تیم سالنسکا اوکراین به میدان می روند و درصورت پیروزی در آن مسابقه شانس قهرمانی آنها در این رقابت ها به مراتب بیشتر خواهد شد.

همچنین با توجه به عملکرد جالب توجه تیم زیر 15 سال ایران در این مسابقات، مسئولان فدراسیون فوتبال اوکراین برای برگزاری دیدار تدارکاتی یا تیم فوتبال نوجوانان این کشور با مسئولان تیم زیر 15 سال کشورمان وارد مذاکره شدند. همچنین پس از بازی صبح امروز مسئولان باشگاه دیناکی اف اوکراین هم چنین پیشنهادی را به مسئولان تیم زیر 15 سال کشورمان مطرح کردند.

از سوی دیگر با حل مشکلات موجود تیم زیر 15 سال ایران از کمپ ورزشی خارج از شهر کی اف تغییر مکان داد و از ظهر امروز تا پایان حضور در اوکراین در هتل اسپورت این شهر اقامت خواهند کرد.