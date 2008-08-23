سومین همایش مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداریهای سراسر کشور در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این همایش دو روزه که در محل خانه جوان ارومیه برگزار می شود شرکت کنندگان در چهار کارگروه برنامه و بودجه، امور اقتصادی، محیط زیست و خدمات عمومی، فرهنگی و اجتماعی و نیرو انسانی و فنی و مهندسی، عمران به بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیتهای دفاتر امور روستایی می پردازند.

در مراسم افتتاحیه این همایش استاندار آذربایجان غربی توسعه و آبادانی روستاها را از اولویتهای مهم دولت نهم عنوان کرد و گفت: در زمان فعالیت دولت اقدامات خوبی برای توسعه و آبادانی روستاها و فراهم کردن امکانات لازم برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها صورت گرفته است.

رحیم قربانی با مقایسه روستاهای مرزی استان با روستاهای کشورهای همسایه و همجوار کشور و همچنین سایر استانهای کشور گفت: با کارهای صورت گرفته در زمینه عمران و آبادانی روستاها چهره این مناطق از استان در مقایسه دیگر روستاهای همجوار بسیار متفاوت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خشکسالیهای اخیر در کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور به مصرف فعالیتهای کشاورزی می رسد لازم است با بهره گیری از تکنولوژیهای روز در خصوص آبیاری به ویژه آبیاری بارانی و قطره ای، راندمان آبیاری کشاورزی بیشتر شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این همایش مدیریت روستاها و نظارت بر اجرای طرحها در روستاها را از جمله دلایل تشکیل دهیاری ها در کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به موفق بودن عملکرد دهیاریها باید این نهادها در تمامی روستاهای استان در مقطع زمانی بسیار کوتاهی فعالی شود.

محمد باقر داریانی احداث 13 سد بزرگ، اختصاص چهار هزار میلیارد ریال اعتبار از محل بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده به بخش کشاورزی، بهسازی و نوسازی بیش از 25 هزار واحد روستایی، اعطای حدود یک صد هزار سند مالکیت روستایی و فرآهم کردن زیر ساختهای لازم برای توسعه روستاها را از جمله اقدامات دولت نهم برای آبادانی روستاها در آذربایجان غربی عنوان کرد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی نیز نیز در این همایش از افتتاح یک هزار و 46 طرح در مناطق مختلف روستایی استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: 433 طرح از این تعداد در بخش عمرانی با اعتباری بالغ بر 280 میلیارد ریال و 613 طرح تولیدی با سرمایه گذاری بیش از 162 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان اجرا شده که در این ایام آماده بهره برداری هستند.