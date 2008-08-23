شورای طرح و برنامه در کانونهای فرهنگی مساجد تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علیرضا شاه فضل بعد از ظهر امروز در اختتامیه همایش اندیشه های آسمانی افزود: یکی از برنامه های ستاد عالی برای تقویت برنامه‌های کانونها، سیاست برنامه محوری است که امسال مورد توجه این ستاد قرار گرفته تا برنامه های اجرایی در کانون ها از تاثیرگذاری مناسب برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه باید با دعوت از افراد خوش‌فکر و با تجربه، برنامه ها و اقدامات بلند مدت را در کانون ها تدوین کرد.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به وجود برخی مشکلات در کانونها، خاطرنشان کرد: استانداردسازی آموزش‌های ارائه شده در مساجد از ضرورت‌هایی است که مدیران کانون‌ها باید به آن توجه کنند.

وی با تأکید بر فعالیتهای پژوهشی در کانون‌ها گفت: در آینده نزدیک هسته‌های پژوهشی در کانون‌های فرهنگی و هنری سراسر کشور ایجاد می‌شود و اعضا جوان و نوجوان فعال در کانون‌ها ضمن بحث و تبادل نظر، اقدامات پژوهشی را در زمینه های مختلف انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام شاه فضل تصریح کرد: کانون‌های مساجد نویسندگان جوان خود را به دبیرخانه‌های کانون‌های فرهنگی هنری معرفی کنند زیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد تا علاوه بر حمایت از این نویسندگان حداقل تعداد یک هزار جلد از کتاب‌های آنها را خریداری و در کتابخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار عموم قرار دهد.

وی ادامه داد: برای انسجام بیشتر نیروهای مسجدی چارت تشکیلاتی کانون‌های مساجد در اختیار شرکت‌کنندگان در همایش اندیشه‌های آسمانی قرار می‌گیرند تا با سازمان‌دهی نیروهای انسانی خود به تقویت فعالیت‌های مساجد بپردازند.

وی بر لزوم مستندسازی، بازنگری و ارزشیابی فعالیت‌های مساجد تأکید کرد و گفت: این کار موجب ارزیابی نقاط ضعف و قوت عملکرد جوانان مساجد می‌شود.