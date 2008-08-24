یکی از رسالتهای مهم رسانه ها اطلاع رسانی دینی است و البته پرداختن به بحث فرهنگسازی در این زمینه ضرورت و ارزشی انکارناپذیر است .

رسانه های می توانند با پرداختهای صحیح و تکرار موضوعات و مباحث مرتبط با این موضوع، توجه افکار عمومی را جلب و آنها را با ضرورتهای امر آشنا، راهکارهای لازم را ارائه دهند . تجربه موفق رسانه ها برای ارتقای فرهنگ عمومی جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق مؤید این حقیقت است که در زمینه های دیگر نیز رسانه ها چنانکه عملکرد مناسبی داشته باشند، قابلیت تأثیرگذاری بسیاری خواهند داشت .

بی تردید بهداشت و نکوداشت مساجد به یک دهه خاص محدود نمی شود،بهداشت مساجد به عنوان یک فرهنگ، باید در طولانی مدت مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شود .

احکام اسلام بر شادابی و سلامت جامعه تأکید دارند، ازآنجا که بهداشت و پاکیزگی از توصیه های دین اسلام است و حرکت نمادین مراسم بهداشت و نکوداشت مساجد در استقبال از ماه مبارک رمضان تأثیرات معنوی و مثبت بسیاری در پی دارد .

متأسفانه آنچه امروز در بسیاری از مساجد کشور شاهد هستیم، بی توجه به امر بهداشت روزانه این اماکن معنوی و انسان ساز است که همین امر نیز عاملی برای دلزدگی و حضور کمرنگ اقشار مختلف در این پایگاهها است .

فرهنگ پاکیزگی نقش مؤثری در بهداشت مساجد دارد اما باید این فرهنگ را در افراد جامعه درونی کرد که همواره و در تمام سال، متولیان مساجد و همچنین نمازگزاران در مساجد مسائل بهداشتی را رعایت کنند .

مسائل بهداشتی در مساجد کشور رعایت نمی شود در این راستا لازم است که متولیان به انجام فعالیتهای فرهنگی عمیق تری بیردازند و در این زمینه از کمک خیرین هم استفاده کنند .

مسجد خانه خدا و محل اتصال بنده به خالق هستی است، بنابراین شک نیست که این مکان می بایست مظهر پاکیزگی و سرشار از زیبایی و آرامش باشد .

اسلام دینی است که به نظافت اهمیت بسیاری می دهد و در روایات نیز داریم که خداوند متعال زیباست و زیباییها را نیز دوست دارد و همینطور داریم نظافت نشانه ایمان است، بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق به خوبی در می یابیم که توجه مسلمانان به امر نظافت ، به ویژه در اماکنی چون مسجد، بسیار ضروری است .

پاکیزگی دائمی و همیشگی این اماکن، علاوه بر اینکه شأن فضا و مکان مسجد را در پی دارد، در جلب و جذب هر چه بیشتر مخاطب و نمازگزار نیز مؤثر خواهد بود.

نظافت خانه خدا تنها به ایام خاصی چون زمان استقبال از ماه مبارک رمضان و دهه بهداشت ونکوداشت مساجد اختصاص ندارد، بلکه می بایست در طول سال و بطور مرتب به این امر توجه شود تا مساجد از فضایی شایسته برخوردار باشند .