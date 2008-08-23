به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، محمد علی شبستانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکاء در فرمانداری افزود: از مجموع سطح زیر کشت اراضی شالیزاری این شهرستان، دو هزار و 500 هکتار برای ارقام پرمحصول و مابقی به ارقام محلی و طارم اختصاص دارد.

وی در خصوص اقدامات و تسهیلات صورت گرفته در طرح بهزراعی برنج و خشکسالی گفت: با بکارگیری هشت نفر کارشناس ناظر در هشت روستا سطحی برابر با هزار هکتار را تحت پوشش داشتند تامین به موقع کودهای شیمیایی، ارائه تسهیلات برای خرید ادوات و ماشین آلات برنج به کشاورزان منطقه، مبارزه با آفات و بیماری های برنج و استفاده از مبارزه تلفیقی و بیولوژیک از اقدامات انجام گرفته در بهزراعی برنج بوده است.

شبستانی، حفر و تجهیز چاه عمومی کشاورزی در 10 روستای منطقه به منظور تامین آب اراضی شالیزاری، خرید و واگذاری موتور آب در شش روستا و تامین لوله انتقال آب در اراضی شالیزاری منطقه کوهستانی و معرفی کشاورزان شالیکار جهت دریافت تسهیلات یارانه ای به منظور تامین هشت دستگاه توربین را از اقدامات انجام گرفته در اراضی شالیزاری این شهرستان برای کمک به تامین آب کشاورزان برشمرد.

سطح اراضی شالیزاری شهرستان نکاء 10 هزار و 150 هکتار است.