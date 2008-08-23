ملتی به نام اسرائیل نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها صبح امروز در مراسم افتتاحیه نهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور که در حسینیه جماران برگزار شد، اظهار داشت: کسانی نیز گفتند عصر خمینی تمام شده است ؛ چرا که چرب و شیرین دنیا اینان را گرفت و به همین سبب پس از امام یا از مبارزه خسته شدند و یا در صدد پرکردن خلاء های خود بر آمدند.

محمدیان با بیان اینکه فضای کوچک جماران تاثیرات بسیار بزرگی را در جهان و ایران بر جای گذاشته که در نوع خود بی نظیر است، تصریح کرد: پیام های امام (ره) در این مکان همانند آب حیاتی بود که در کویر زندگی بشری جاری می شد و جوانه های کمال و رشد خواهی را در دل ها پدید می آورد.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) ، تنها رهبر سیاسی بودند که در لباس پیامبران ظاهر شدند و با لسان انبیا با مردم سخن گفتند، خاطر نشان کرد: امام تنها کسی که بزرگترین انقلاب عصر را راهبری کرد، همه دنیا وی را در لباس انبیا دیدند و امام با منطق خود یک رژیمی که از نظر پشتوانه محکم بود را منهدم کردند و نظامی را بوجود آوردد که در دنیا نظیر نداشت و این نظام ملتزم به اسلام بود.

رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: وقتی شخصیتی با لباس انبیا ظاهر شده و پیام را به گوش مردم می رساند مطمئنا با مخالفت های جدی روبرو خواهد شد و مخالفان تلاش می کنند در وهله اول از نظر فیزیکی او را حذف کنند و اگر موفق نشدند حیثیت اجتماعی او را به خطر اندازند و در غیر این صورت در مراحل بعدی یاران و نزدیکان ایشان را مورد حمله قرار دهند و یا اینکه بعد از مرگ آن رهبر یاد او را از دلها بیرون کنند و به مبارزه با افکار او بپردازند که همه اینها در مورد امام (ره) اتفاق افتاد و با ایشان مخالفت های جدی در راه مبارزه صورت گرفت اما پیام و شخصیت ایشان همه این موارد را پشت سر گذاشت و امام تاثیرگذاری خود را بر جهان به منصفه ظهور گذاشت.

محمدیان شناخت امام و پیام ایشان را وظیفه سنگینی بر دوش جوانان به ویژه جوانان امروز دانست و گفت: انسان های بزرگ در زمان و مکان محدود نیستند و امام نیز یکی از این شخصیت هاست که سخنان و پیامشان در همه عصرها کاربرد دارد.

وی درادامه سخنان خود با اشاره به مطرح شدن بحث اسلام آمریکایی واسلام ناب محمدی (ص) از سوی امام خمینی (ره)، اظهار داشت: امام در دو سال آخر زندگی شان بیشترین تاکیدشان بر این بود که مردم تفاوت این دو نوع اسلام را بشناسند، چرا که معتقد بودند اسلام آمریکایی مهمترین چالش را با اسلام ناب محمدی (ص) خواهد داشت.

رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به اینکه مهمترین تفاوت اسلام ناب محمدی(ص) با اسلام آمریکایی در این است که اسلام آمریکایی از ایمان به خدا شروع می شود اما شروع اسلام ناب محمدی(ص) از کفر به طاغوت است و سپس ایمان به خدا را در پی دارد، گفت: این نوع ایمان تاثیر دارد چرا که کسی منکر خدا نیست ولی تا وقتی که طاغوت را نفی نکنیم اثبات خدا تاثیری در ما نخواهد داشت و اسلام آمریکایی نیز مهمترین ویژگی اش رویارویی نکردن با طاغوت است.

محمدیان با اشاره به بازگشت اعضای تشکل های دانشجویی از حج عمره خاطرنشان کرد: عربستان به جای مبارزه با قصر ها با قبرها مقابله می کند و به جای برخورد با طاغوت با مسلمانان برخورد می کنند.

وی با بیان اینکه وقتی کفر طاغوت نباشد قدرت های بزرگ می توانند بر مردم مسلط شوند، گفت: مستکبران و قلدرهای جهانی با نماز و با حج و زکات و ... ما مخالف نیستند بلکه آنها با اسلامی مخالف هستند که با منافع آنها در تضادند بر همین اساس آنها در کشورهایی از اطراف ما فشار آوردند تا از کتاب هایشان آیات جهاد را حذف کنند به این بهانه که این آیات موجب خشونت است چون آنها می خواستند آنچه موجب مقاومت مسلمانان است از بین ببرند تا مسلمانان به گوشت لخمی تبدیل شوند که هیچ مقاومت و اثرگذاری نداشته باشد.

رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: در همین کشور خودمان نیز در دوره ای صدها مقاله منتشر کردند و با شهادت طلبی به مخالف برخاستند و آن را مظهر خشونت عنوان کردند و با همین بهانه با آوردن شهدا به دانشگاهها مخالف می کردند و به ما می گفتند دست از سر استخوانها بردارید حال آنکه اینها استخوان ملت ما و به برکت آنهاست که انقلاب ما با وجود اینکه آمریکا هم کاری می توانست برای مبارزه با انقلاب انجام داد، 30 سال است که برپا مانده است.

محمدیان با بیان اینکه آمریکایی ها روزانه دهها بار عبارت تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران را به زبان می آورند ، گفت: آمریکایی ها با افتخار در مجلس هایشان برای تغییر رژیم ایران بودجه تصویب می کنند با این حال انقلاب ما به برکت خون شهدا همچنان بدون انحراف پا بر جای مانده است.

وی با اشاره به اینکه از ویژگی های اسلام آمریکایی این است که مدام به ما می گوید شما گرفتار توهم توطئه هستید، تصریح کرد: ملت های دنیا همگی با ایران دوست هستند اما قدرتمندانی وجود دارند که به شدت با جمهوری اسلامی دشمن هستند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با تاکید بر اینکه اصلا ملتی به نام اسرائیل نداریم، گفت: عده ای غاصب جمع شده و در فلسطین حکومتی تشکیل داده اند تا به آرزوی از نیل تا فرات برسند و ما با اینها نه دوست هستیم و نه ارتباطی داریم.

محمدیان در ادامه با اشاره به اینکه ما دچار توهم توطئه نیستیم بلکه هر روز این عبارت را می شنویم که جمهوری اسلامی محور شرارت است و باید رژیمش تغییر کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دوره ای کار را به جایی رسانده اند ، که وقتی اساتید دانشگاه، آمریکا را دشمن کشور ما عنوان می کردند مورد مضحکه قرار می گرفتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاحات امام با هیچ یک از اصلاحات دنیا مشابهت ندارد، خاطرنشان کرد: در آن زمان بلوک شرق دین را افیون توده ها می دانست و بلوک غرب نیز معتقد بود که خدا مرده است اما امام به وسیله دین، بزرگترین انقلاب را بوجود آورد و تاثیری بر جهان گذاشت که امروز نه در بلوک شرق دین را افیون توده ها می دانند و نه در بلوک غرب به مرگ خداوند معتقدند.

محمدیان با بیان اینکه رویش های انقلاب جوان هایی هستند که هر چند امام را ندیده اند اما حاضرند برای اندیشه امام جان خود را فدا کند، تصریح کرد: در دوران انقلاب و پس از آن عده ای به برکت امام راه بهشت به رویشان گشوده شد و از لاک هوا و هوس بیرون آمده و به پرواز درآمدند.

رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه آن فردی که می گوید میان کافر و مومن صف بندی نداریم حرف کاملا اشتباهی را به زبان می آورد، خاطرنشان کرد: کافر یعنی معاند و مبارز با حق و ما صفوف مان با آنها جداست و صف بندی داریم.