اخبار تیم فوتبال راه آهن شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد داود مهابادی سرمربی تیم فوتبال راه آهن و پذیرش آن توسط مسئولان این باشگاه، محمدرضا زادمهر به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال راه آهن منصوب شد.

ضمن اینکه علی نیکجو که در سال های 84 تا 85 در سمت سرپرست تیم راه آهن و در سال های 63 تا 70 صاحب امتیاز باشگاه اکباتان بوده است، به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال راه آهن منصوب شد.

مراسم معارفه زادمهر که پیشینه عضویت در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و همچنین سرپرستی تیم سایپا قهرمان ششمین دوره لیگ برتر را دارد و همچنین نیکجو پیش از آغاز تمرین عصر امروز تیم فوتبال راه آهن شهر ری برگزار می شود.

از سوی دیگر داود مهابادی در مسابقه عصر فردای این تیم برابر سایپا حسین آشنا را به علت شکستگی انگشت دست و علیرضا جوادی را به خاطر شکستگی بینی در اختیار نخواهد داشت.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهر ری و سایپا کرج در چارچوب هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 17:15 فردا با قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار می شود.