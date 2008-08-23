ابومازن و مشعل با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، احمد یوسف مشاور نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر غزه گفت: انتظار می رود که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در روزهای آینده به اردن سفر کند.

به گفته وی، خالد مشعل درجریان سفر به امان به احتمال زیاد با ابومازن رئیس تشکیلات خوگردان فلسطین دیدار خواهد کرد.

نمایندگان حماس و مسئولان اردنی هم اکنون درحال رایزنی و گفتگو با یکدیگر درباره مسائل دوجانبه به منظور آغاز سرفصل تازه ای از روابط هستند.

نمایندگان حماس اخیرا با رئیس سازمان اطلاعات اردن دیدار و گفتگو کردند که این اولین دیدار یک مسئول امنیتی اردن با مسئولان ارشد حماس بعد از قطع 10 ساله تماسها میان دوطرف به شمار می رود.

ناصر جوده وزیر اطلاع رسانی اردن گفت: نشست های اخیرا میان "محمد الذهبی" رئیس سازمان اطلاعات اردن با نمایندگان حماس به منظور حل و فصل مسائل امنیتی موجود میان دوطرف برگزار شده است.

وی افزود: برخی مسائل و موضوعات امنیتی میان دوطرف وجود دارد که پیش از پرداختن به هر موضوع دیگری نیازمند رسیدگی و حل و فصل آن هستیم.