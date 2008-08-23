سند توسعه صنایع انسانی خراسان رضوی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: در این سند در افق 10 ساله برای تامین نیاز نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: برای تدوین این طرح بیش از 5600 ساعت کار کارشناسی با حضور اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، تربیت معلم سبزوار و علامه طباطبایی تهران انجام شده است.

عبدالملکی در تشریح مراحل تدوین این طرح گفت: در گام نخست اطلاعات پایه استان جمع آوری شد و در این راستا اسناد بالادستی کشور و استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی شناسایی مزیت های استان در چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و خدمات را گام دیگری تدوین این سند خواند و گفت: در مرحله بعدی بر اساس مدلهای علمی نظام های منابع انسانی، پیشنهادات مختلف برای توسعه منابع انسانی شناسایی و بر اساس آن برنامه ریزی لازم صورت گرفت.

عبدالملکی ادامه داد: جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری سال 85 حدود 6/5 میلیون نفر بود که با میانگین نرخ رشد کشوری در سال 95 جمعیت استان به هفت میلیون خواهد رسید.

وی عنوان کرد: براساس برنامه درچشم انداز 10 ساله 150 هزار نفر نیروی کار، کمبود خواهیم داشت.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: آنچه در این سند بر آن تاکید شده، آن است که دانشگاه ها بر اساس رویکردهای توسعه استان حرکت کرده و نیازهای نیروی انسانی استان را تامین کنند.

وی بر توسعه رشته های میان رشته ای در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: در افق این سند، برخی رشته های دانشگاهی باید به رشته های بین رشته ای تغییر کند تا نیازهای توسعه استان را برآورده کند.

عبدالملکی از دستگاه های اجرایی استان خواست نیازهای نیروی انسانی بخش خود را پیش بینی و اعلام کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 200 هزار نفر در استان در مشاغلی فعالیت می کنند که تطابقی با رشته تحصیلی شان ندارد، گفت: باید تلاش کنیم که فعالیتها با رشته های تحصیلی آنها منطبق شود.

معاون استاندار ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی در بخش آموزش عالی و اصلاح ساختار اشتغال استان را از لازمه های تحقق سند توسعه منابع انسانی استان خراسان رضوی خواند.

عبدالملکی در قسمت دیگری از سخنانش از کاهش نرخ بیکاری در استان از 5/10 درصد به هفت درصد خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی مدیران استان در یک افق چهار ساله بیش از 252 هزار نفر نیروی کار جدید در قالب بنگاه های زودبازده مشغول کار می شوند.

وی به ایجاد اشتغال برای 103 هزار نفر تاکنون در قالب بنگاه های زودبازده اشاره کرد.