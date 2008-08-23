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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

136 کارخانه صنعتی در شهرستان فریمان ایجاد شده است

136 کارخانه صنعتی در شهرستان فریمان ایجاد شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار فریمان گفت: طی سه سال گذشته 136 کارخانه صنعتی در شهرستان فریمان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی فرهادی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان افزود: قبل از پیروزی انقلاب ما تنها یک کارخانه در شهرستان فریمان داشتیم که این تعداد تا ابتدای کار دولت نهم به 70 واحد رسید.

وی افزود: در حال حاضر در فریمان دو شهرک صنعتی و یک پارک صنعتی فعال است که به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی سومین شهر به لحاظ استقرار صنعت هستیم.

فرهادی تاکید کرد: تمامی واحدهای  صنعتی فعال در فریمان با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه رسیده است که موید آسودگی خاطر سرمایه گذاران این بخش برای سرمایه گذاری در فریمان است.

فرماندار فریمان نزدیک بودن به ارتباطات ریلی، مجاورت با کشورهای آسیای میانه و دسترسی به نیروی انسانی ماهر را از فوریتهایی دانست که باعث افزایش سرمایه گذاری در شهرستان شده است.

وی از وجود دو مرکز آموزش عالی و سه مدرسه حوزه علمیه درشهرستان خبر داد.

فرهادی با اشاره به برخی خدماتی که در نظام اسلامی برای مردم این منطقه فراهم شده اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب تنها شهر فریمان از نعمت برق برخوردار بود اما هم اکنون چهار شهر و 140 روستا در این شهرستان از نعمت برق برخوردارند.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 471 کیلومتر راه در شهرستان وجود داشت که 85 کیلومتر آن آسفالت بود، اما هم اکنون 1024 کیلومتر راه شناسنامه دار در فریمان وجود دارد که 271 کیلومتر آن را آسفالته است.

فرهادی در میان نیازهای شهرستان از اینترنت پرسرعت، ساخت باند دوم جاده مشهد - فریمان، توسعه موزه شهید مطهری، تجهیز مرکز  آموزش فنی و حرفه ای و ساخت بیمارستان جدید فریمان یاد کرد.

کد مطلب 737011

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