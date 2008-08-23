مخالفت ژاپن با اعزام نیرو به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتدپرس، نخست وزیر ژاپن طی مذاکراتش با بوش در ماه ژوئن گذشته در هوکایدو به رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که کشورش به دلیل مخالفت یکی از احزاب ائتلافی عمده، (نئو کومیتو) نیروهایش را به افغانستان اعزام نخواهد کرد.



گفته می شود که اعزام نیروهای ژاپنی به افغانستان نیازمند تصویب قانونی جدید از سوی پارلمان این کشور است که این امر هم بدون حمایت حزب نئو کومیتو دشوار خواهد بود.



کشتی های نظامی ژاپن در اقیانوس هند به مدت 6 سال پشتیبانی نیروهای تحت امر آمریکا در افغانستان را برعهده داشتند، اما مخالفت های سیاسی در توکیو در سال گذشته مانع از تمدید این ماموریت شد.

بنابراین گزارش، ژاپن پیشتر اعزام نیرو به افغانستان برای شرکت در ماموریت های غیرجنگی را بررسی کرده بود و در ماه ژوئن هم گروهی تحقیقاتی را برای ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان به این کشور اعزام کرد و گزارش این سفر را به اطلاع دولت رساند، اما درپی این تحقیقات حزب نئوکومیتو اعتراض شدید خود را با اعزام نیروهای ژاپنی به افغانستان به دلیل وخامت اوضاع امنیتی این کشور ابراز کرد.