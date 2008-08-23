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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۴۷

اخبار کوتاه هنری

اخبار کوتاه هنری

نمایشگاه مجموعه آثار طراحی پوستر سیدحسن موسی‌زاده از سوم شهریور تا نهم مهر در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل بیش از۷۰ اثر از این هنرمند است. موسی‌زاده تیرماه نیز نمایشگاهی را با عنوان "لطفا پوستر نچسبانید!" در خانه هنرمندان ایران برپا کرد.

ـ نمایشگاه گروهی نقاشی فیگوراتیو هما بذرافشان، شیلان ابراهیمی، مژده توحیدی و عاطفه مجیدی‌نژاد سه‌شنبه پنجم شهریور در نگارخانه ماه مهر افتتاح می‌شود. این نمایشگاه که شامل 42 اثر فیگوراتیو و تا 12 شهریور برپاست.

نگارخانه ماه مهر چهارمین نمایشگاه ماه هنر عکاسی را با نمایش آثار عکاسان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، فارس، تهران و مرکزی برگزار کرده که امروز دوم شهریور ساعت 18 جلسه بررسی آثار با حضور بهمن جلالی در نگارخانه برگزار می‌شود.

ـ آثار چاپ شده اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در سالروز 72 سالگی زنده‌یاد مرتضی ممیز شنبه دوم شهریور ساعت 30/17 در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود. این نمایشگاه تا هفتم شهریور ادامه دارد.

زنده‌یاد ممیز دارای درجه کارشناسی ارشد هنرهای تزئینی از مدرسه ملی هنرهای تزئینی پاریس بود. "طراحی گرافیک چیست؟"، "هنر گرافیک در ایران" و "نشانه‌ها" از آثار مکتوب پدر گرافیک ایران است که 23 آبان 84 در بیمارستان آبان درگذشت.

کد مطلب 737020

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