مسابقات فوتبال مقدماتی بانوان آسیا در مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات بصورت متمرکز با حضور 12 تیم در دو گروه مقدماتی طی روزهای 24 مهرلغایت 4 آبان ماه درشهرکوالالامپورمالزی برگزارخواهد شد که تیم فوتبال جوانان کشورمان درگروه A این رقابتها با تیم های چین تایپه، استرالیا، ویتنام ، تایلند ، هندوستان و قرقیزستان همگروه است.

طبق برنامه ریزی این مسابقات درپایان مرحله مقدماتی این رقابتها 2 تیم برترگروههای مقدماتی به اضافه تیم های کره شمالی، کره جنوبی، چین و ژاپن (4 تیم حاضر درجام جهانی) مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا را با حضور 8 تیم برگزارخواهند کرد.

تیم فوتبال بانوان رده سنی جوانان زیرنظرمهناز امیرشقاقی تمرینات آماده سازی خود را از هفته گذشته در اردوی آمادگی بابل واقع درمجتمع تربیت معلم این شهر با حضور 55 بازیکن آغازکرده است که درپایان این اردو 35 بازیکن به مرحله دوم اردوی این تیم که از 11 شهریور در تهران و کمپ تیم های ملی برگزارخواهد شد، دعوت شدند.

این تیم تا زمان اعزام به مالزی دو مرحله اردوی آماده سازی و چند دیدار تدارکاتی را نیز برگزارخواهد کرد.