به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان در این همایش گفت: این جشنواره در گروه دانش‌آموزان استثنایی کم توان ذهنی و ناشنوا "دختر و پسر" از هشت استان کشور با ‪ ۱۱‬گروه نمایشی شرکت دارند.

رامین عسگرزاد افزود: در این جشنواره بیش از 150 ‬دانش‌آموز استثنایی کشور از استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس، زنجان، لرستان، مازندران و گیلان شرکت دارند.

وی اظهار داشت: دو گروه نمایشی از دانش‌آموزان دختر ناشنوا و کم توان ذهنی از استان گیلان در این دوره از جشنواره شرکت دارند.

عسگرزاد گفت: دانش‌آموزان استثنایی حق دارند که مانند سایر دانش‌آموزان از امکانات مختلف فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

وی یادآور شد: استان گیلان سال گذشته میزبان هنرهای دستی و تجسمی کشور بود.

پخش کلیپ، اجرای نماهنگ محلی، اجرای سرود امام زمان (عج)، اجرای نمایش طنز از جمله برنامه‌های مراسم افتتاح این جشنواره بود.

این جشنواره به مدت سه روز در رشت ادامه دارد.