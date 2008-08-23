آمار معاملات امروز بورس اوراق بهادار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در معاملات امروز بازار سهام شاخص بورس (سود نقدی و قیمت) با 95/127 واحد افزایش به 47 هزار و 855 رسید. شاخص قیمت کل در پایان معاملات روی عدد 12 هزار و 247 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 62/32 واحد افزایش داشت. شاخص بازار اول با 2/34 واحد افزایش به 10 هزار و 704 رسید. شاخص بازار دوم با 68/6 واحد افزایش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 332 متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 59/16 واحد افزایش عدد 9 هزار و 621 را تجربه کرد‏‎.

امروز معدنی وصنعتی چادرملو با چهار میلیون و 15 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین مخابرات ایران با 32 میلیون و 541 هزار سهم، سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات با دو میلیون و 92 هزار سهم، ملی صنایع مس ایران با یک میلیون و 210 هزار سهم، ایران ترانسفو با 871 هزار سهم، صنایع جوشکاب یزد با 530 هزار سهم، داروسازی کوثر با 435 هزار سهم، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر با 439 هزار سهم، صنایع سیمان دشتستان با 266 هزار سهم و توسعه معادن روی ایران با 492 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با بیش از 87 میلیون سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین فولاد خوزستان با پنج میلیون و 84 هزار سهم، بانک اقتصادنوین با دو میلیون و 565 هزار سهم، کالسیمین با یک میلیون و 32 هزار سهم، توسعه صنایع بهشهر با چهار میلیون و 89 هزار سهم، سیمان شرق با 577 هزار سهم و سیمان هگمتان با 544 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز مخابرات ایران با 93/14 واحد، بانک پارسیان با 43/12 واحد،گل‌گهر با 24/7 واحد، سیمان فارس و خوزستان با 36/5 واحد، مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 28/5 واحد و ملی صنایع مس ایران با 87/3 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در مقابل فولاد خوزستان با 25/12 واحد و ملی صنایع مس ایران با 47/5 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار سهام، حق‌تقدم لوله وتجهیزات سدید، حق‌تقدم بانک کارآفرین، صنایع جوشکاب یزد، ذغال سنگ نگین طبس، معادن منگنزایران، گلتاش، فیبر ایران، البرز دارو، کنتورسازی ایران و صنعتی آما بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل حق‌تقدم سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، داروپخش، بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، ایتالران، سیمان خزر، صنایع گالوانیزه فجرسپاهان، فولادخوزستان، صنایع کاغذسازی کاوه و سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان بیشترین کاهش قیمت را داشتند.