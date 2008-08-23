به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که صبح امروز برای تجدید بیعت با آرمانهای شامخ حضرت امام خمینی(ره) در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب حاضر شده بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دولت با تجدید عهد با آرمانهای انقلاب ، دولتمردان خود را برای یکسال تلاش دیگر آماده می کنند.

وی افزود: ما به حضور حضرت امام خمینی و شهدا رسیده ایم تا روحیه بگیریم.

رئیس جمهور ادامه داد: در هفته دولت فرصتی در اختیار صاحب نظران و تحلیلگران قرار داده می شود تا نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت را بیان کنند و به دولت و خادمان ملت کمک کنند تا بقیه راه بهتر از گذشته طی شود.

احمدی نژاد سه سال گذشته را پی در پی سالهای نوآوری و ابتکار عمل و پیشبرد امور در جبهه های گوناگون توسط دولت برشمرد و گفت: امروز که به آمار خدمات همکارانم در کشور نگاه می کنم و در مقایسه ای با دوران مشابه دریافتم قریب به اتفاق موضوعات پیشرفت هایی داشته است ، گرچه همه کار کردند و باید از دولت های گذشته نیز تقدیر شود .

وی ادامه داد: در طول سه سال گذشته معادل 8 سال و در برخی جاها معادل 16 سال کار انجام شده است و جالب است بدانید در تولید آب یعنی جمع آوری و کنترل آب به اندازه 8 سال کار شده و در صنعت برق بیش از 8 سال گذشته خدمات داشته ایم.

احمدی نژاد تمامی این اقدامات را مرهون پایبندی به آرمانها و دلبستگی به امام و انقلاب و دوری اعضای هیئت دولت از مسائل حاشیه ای و مسائلی که معمولا جز اتلاف وقت و انرژی ملت و دولتمردان حاصلی دربرندارد، دانست و گفت: البته همانگونه که گفتم همه از ابتدای انقلاب تا امروز تلاش کرده اند و کارهایی در کشور شده که در تاریخ ما بی نظیر است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نام دولت خود را دولت کار و خدمت خواند و اظهار داشت: همکاران بنده با تمام توان مشغول خدمت هستند و حتما ضعف ها و اشکالاتی هم وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم و به همین ترتیب نقاط قوتی وجود دارد که باید در جهت تقویت آنها بکوشیم.

وی خاطرنشان کرد: از همه کسانی که دلسوز کشور ، آرمانها و انقلاب هستند انتظار دارم منصفانه و صادقانه اقدامات دولت را بررسی کنند و درپیشبرد امور کمک کنند اگرچه شتاب، پیشرفت و سازندگی در بخش های گوناگون بسیار بسیار بالا است.

رئیس جمهور درادامه سخنانش به پیشرفت های کشور درعرصه های علمی اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه که در خیال خیلی ها نمی آمد و دشمنان ملت ما به هیچ وجه انتظارش را نداشتند امروز در دسترس دانشمندان و جوانان ما قرار گرفته و در بخش صنعتی، اقتصادی و سرمایه گذاری مشاهده می کنیم که علیرغم تحریم های سنگین رشد سرمایه گذاری در کشورمان جزو بالاتر ین رشدهای دنیا است و ما در این زمینه جزو چند کشور اول دنیا به حساب می آییم.

دکتر احمدی نژاد همچنین گفت: در بخش تجارت، سیاست خارجی و فرهنگ عمومی اقدامات خوبی انجام شده است ، اگر چه پایه اصلی کار خود مردم هستند و این مردم هستند که در کشورمان انقلاب را به پیش می برند. وی تاکید کرد: دولت نهم از بررسی کار دولت و نقد منصفانه استقبال می کند و این اقدامات را یار دولت و یار انقلاب می داند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: حتی آنجا که بی انصافی می شود دولت هیچگونه نگرانی وناراحتی ندارد بلکه ما تلاش می کنیم تا از همه اندیشه ها برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی درباره شاخص ترین کار دولت در سالهای گذشته اظهار داشت: این موضوع را باید در بخش به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم اما بحث هسته ای مهمترین موضوع است که در حال حاضر در مرحله بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی همچنین گفت: از لحاظ عزت ملی امروز ایران عزیزترین کشور و ملت نزد همه ملت هاست حتی آنجایی که دولت هایشان به شدت خصم ملت ایران هستند، ملت هایشان با ملت ایران همراهی می کنند و امروز هم در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب شاهد شور و نشاط مردم بودید.

احمدی ن‍ژاد درادامه به سفر اخیر خود به ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه که از استقبال مردم ترکیه مشاهده شد به هیچ وجه در رسانه های داخلی منعکس نشد در حالی که مردم ترکیه با حضور در خیابان ها علاقه خود را به ملت ایران مطرح کردند و در حقیقت می خواستند بگویند بدنبال آرمانهای دولت ایران هستند.

رئیس جمهور همچنین پرتاب موفقیت آمیز موشک ماهواره بر سفیر امید را به لحاظ علمی و فناوری دستاورد بسیار بزرگی توصیف کرد و گفت: در این مدت کوتاه دانشمندان ما بسیج شدند و با همت شبانه روزی و با عشق الهی به آرمانهای امام ، خط ولایت و رهبری ایستادند و همین اقدام آثاری در دنیا و در بین قلب ها بوجود آورد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد امروز ایران به عنوان الگو برای ملت ها در جهت آزادی حقیقی ، پیشرفت پایدار مبتنی بر استعدادهای درونی و سرافرازی حقیقی انتخاب شده و تبلیغاتی که در دنیا علیه ملت ایران می شود نه تنها مانع نیست بلکه گاهی به نفع ملت ایران است.