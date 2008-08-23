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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

شبکه دولت در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با سراسر کشور شبکه دولت در هفته دولت در این استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: در راستای به روز کردن فعالیتها، بهینه نمودن خدمات و هماهنگ کردن در سطح دولت، ایجاد ارتباط الکترونیک بین دستگاههای دولتی و ارتقاء قابلیت نظارت و ارزیابی در دولت این شبکه راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: امکانات سخت افزاری در کلیه دستگاههای مشمول فراهم شده و زیر ساخت ارتباطی آنها با تلاش دفتر فن آوری اطلاعات استانداری مهیا و برای استفاده دستگاهها برقرار و متصل شده است.

دبیر شورای اداری استان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان تا قبل از افتتاح شبکه، لازم است نسبت به رفع نیازهای احتمالی سخت افزاری اقدام کنند.

خلقی پور یادآور شد: در استان تاکنون در 85 دستگاه اقدامات اتصال به شبکه دولت به انجام گرفته و در مجموع 80 درصد از کار شبکه دولت در استان انجام شده است.

وی بیان داشت: 12میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته در بخش فن آوری اطلاعات هزینه تامین سخت افزار شده است و امسال هم در این خصوص شش میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

کد مطلب 737036

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