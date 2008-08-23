شبکه دولت در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: در راستای به روز کردن فعالیتها، بهینه نمودن خدمات و هماهنگ کردن در سطح دولت، ایجاد ارتباط الکترونیک بین دستگاههای دولتی و ارتقاء قابلیت نظارت و ارزیابی در دولت این شبکه راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: امکانات سخت افزاری در کلیه دستگاههای مشمول فراهم شده و زیر ساخت ارتباطی آنها با تلاش دفتر فن آوری اطلاعات استانداری مهیا و برای استفاده دستگاهها برقرار و متصل شده است.

دبیر شورای اداری استان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان تا قبل از افتتاح شبکه، لازم است نسبت به رفع نیازهای احتمالی سخت افزاری اقدام کنند.

خلقی پور یادآور شد: در استان تاکنون در 85 دستگاه اقدامات اتصال به شبکه دولت به انجام گرفته و در مجموع 80 درصد از کار شبکه دولت در استان انجام شده است.