کریمی از تیم فوتبال السیلیه قطر جدا می شود/ شاید حضور در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که سال گذشته با قراردادی دو ساله به تیم فوتبال القطر پیوست، ماه گذشته با توافق مسئولان کمیته المپیک این کشور به تیم السیلیه منتقل شد تا یکسال باقی مانده از قراردادش را در این تیم سپری کند.

اما ظاهرا اوضاع این تیم چندان بر وفق مراد کریمی نیست و او قصد دارد به همکاری اش با این تیم پایان دهد. روزنامه الوطن چاپ قطر با انتشار خبری در مورد جدایی قریب الوقوع کریمی از این تیم قطری، از نارضایتی مسئولان باشگاه السیلیه نسبت به عملکرد علی کریمی خبر داد.

موضوع جدایی علی کریمی از تیم فوتبال السیلیه قطر جدی شده و قرار است روز دوشنبه هفته جاری محمودرضا فاضلی مدیربرنامه های این بازیکن در کشورهای اروپایی به قطر برود و با مسئولان بازیکنان خارجی شاغل در قطر برای جلب رضایت کمیته ملی المپیک این کشور جهت جدایی کریمی مذاکره کند.

کریمی که یک سال دیگر از مدت قراردادش با کمیته ملی المپیک قطر باقی مانده است برای دو فصل بازی مبلغ 4 میلیون و 700 هزار یورو دریافت کرده است که باید به خاطر جدایی زودتر از موعد مقرر خسارت باشگاه قطری را پرداخت کند.

در صورت جدایی او از قطر ، تیم هایی از ایران و امارات مقصد بعدی این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان خواهند بود. البته محمودرضا فاضلی با چند تیم آلمانی و اسپانیایی نیز مذاکراتی داشته است اما هنوز وضعیت آینده کریمی مشخص نیست و تنها به فکر جدایی از فوتبال قطر است.

علی کریمی که همچنان جایی در لیست علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ندارد، حاضر نشده در مورد دعوت نشدنش به اردوی تیم ملی صحبت کند و با صراحت اعلام کرده فعلا فقط سکوت می کند و حرفی نمی زند.