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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

کشت آرمانی سویا در 300 هکتار از اراضی بابلسر انجام شد

کشت آرمانی سویا در 300 هکتار از اراضی بابلسر انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: کشت آرمانی سویا در سطح 300 هکتار از اراضی شهرستان بابلسر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسین عنایتی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: این کشت در ارقام جی کی، بی پی و 033 اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه سطح قرارداد کشت آرمانی سویا این شهرستان هزار و 750 هکتار بوده است گفت: در راستای طرح آرمانی 600 کیلوگرم فرتی گل و 45 لیتر مویان سیتوگیت بین بهره برداران طرف قرارداد طرح آرمانی توزیع شد.

وی افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش آفات و بیماریها از طریق اعمال هدایت صحیح داشت با همکاری کشاورز و کارشناس، استفاده از کودهای ریزمغذی، کاهش مصرف نهادهای شیمیایی و الگو شدن طرح برای سایر کشاورزان و استفاده حداقل از آب را از اهداف اجرای طرح آرمانی برشمرد.

عنایتی در ادامه در خصوص طرح آرمانی برنج نیز گفت: سطح زیرکشت طرح آرمانی برنج در شهرستان بابلسر، حدود 84 هکتار با مشارکت 65 نفر از بهره برداران است.

وی افزود: این طرح شامل کلیه عملیات بهزراعی برنج در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت با حضور محققین و کارشناسان است.

وی گفت: این پروژه موجب توانمندی کشاورزان و استفاده بهینه از ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و توسعه کشاورزی پایدار و افزایش تولید و بهره وری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: در این راستا نهاده های کشاورزی و مواد بیولوژیک به مقدار لازم و دوره های منظم کلاس آموزشی گروهی و انفرادی روزانه به صورت مستمر اجرا و برگزار می شود.

کد مطلب 737040

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