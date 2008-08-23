مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی در نشست شورای اداری استان، افزود: این مصوبات به وزارتخانه ها ابلاغ شده و وزارتخانه ها هم برای اجرایی شدن، آنها را به دستگاههای مربوطه در استان اعلام کردند.

وی اظهار داشت: همه مصوبات و تصمیماتی که در سفرهای استانی دور اول و دور دوم اتخاذ می شود باید انجام پذیرد و هرجا گره و موانعی در کار باشد چه در سطح شهرستانی و استانی و چه در مرکز باید بطور مستمر پیگیری و مشکلات آن رفع شود.

رئیس شورای اداری استان نسبت به تکریم ارباب رجوع به مدیران استان تاکید کرد و گفت: با تلاش، دقت و اقتدار تمام در چار چوب قانون و مقررات، بدون هیچگونه ملاحظه ای نسبت به وظایف کاری خود و در نظر گرفتن جایگاه نظام و سیاستهای دولت در خدمت صادقانه به مردم و گره گشایی از کارهای آنها تلاش نمایید.

حسینی، خواستار توجه بیش از پیش همه مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و بخشداران به کاهش اثرات خشکسالی شد و بیان کرد: هر جا که تبعات خشکسالی بالاتر است بیشتر مورد توجه قرار گرفته شود.

استاندار با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، تصریح کرد: در همه دستگاههای اجرایی دستاوردهای و خدمات ارزنده انجام شده و از رسانه های توقع می رود اقدامات دولت نهم را بدون کم و کاست اطلاع رسانی کنند.