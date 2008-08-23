نمایندگان گلستان برای توسعه متوازن و همه جانبه استان تلاش کنند

به گزارش خبرنگارمهر، محمدجواد نظری مهرعصر شنبه درمراسم بهره برداری از طرحهای دولت این شهرستان در جمع مسئولان افزود: قابلیتها وتوانمندی‌های استان در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی و گردشگری بسیاز زیاد است.

وی وحدت نظر و وفاق بین نمایندگان مردم منطه در مجلس را مطلوب دانست و اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان دنبال آن است تا گلستان را به عنوان یکی از استان‌های باقابلیت در کشور مطرح کند.

وی تصریح کرد: دولت نهم با شناسایی محرومیت‌ها و مشکلات مردمی تلاش کرد تا این مشکلات را در حد توان برطرف کند.

به گفته نظری مهر، دولت نهم با توزیع عادلانه امکانات، توسعه همه جانبه همه مناطق را در دستور کار خود قرار داد.

فرماندار بندرگز نیز گفت: بخش عمده‌ای ازمحرومیت‌های این شهرستان طی سه سال گذشته و به دلیل توجه دولت نهم برطرف شده است.

علیرضا عسگری افزود: پروژه‌های مهمی در سه سال گذشته در این شهرستان به اجرا درآمده که در نتیجه اجرای آن فرصت‌های شغلی خوبی نیز فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر از بندرگز، 28 طرح تولید و عمرانی هفته دولت در بندرگز به بهره برداری می رسد.

شهرستان بندرگز بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت دارد.

