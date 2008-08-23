به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی کردان در این بخشنامه که امروز شنبه خطاب به استانداران صادر شد، با اشاره به وصول برخی گزارش ها مبنی بر وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود بر خلاف سیاست های عمومی دولت در راستای مهار تورم، تأکید کرد: استانداران با عنایت به ضوابط و مستندات قانونی از جمله بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون برنامه چهارم و بودجه سنواتی، نظارت لازم و دقیق بر تعرفه های تصویبی شوراها معمول و با هماهنگی فرمانداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط، مصوبات و تعرفه های مغایر با قوانین فوق را لغو نموده و ضمن رعایت بیش از پیش حقوق و مطالبات قانونی شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت عظیم نهاد مردمی شوراها در تقویت روحیه امید و نشاط ملی به عنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه گام بردارند.



وزیر کشور در این بخشنامه خاطر نشان کرد که مسئولیت نظارت و اجرای دقیق بخشنامه برعهده استانداران است .