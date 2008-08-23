معاون وزیر نیرو در امور برق تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح وزیر نیرو در مراسم تودیع و معارفه معاون وزارت نیرو در امور برق و انرژی گفت: علی آبادی جای آبادی را تحویل گرفته که باید آن را آبادتر از پیش سازد.

فتاح در این مراسم که بعد از ظهر امروز درمحل ساختمان وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به خدمات ارزنده و موثر احمدیان در دوران تصدی این معاونت، افزود: در این دوران که همه به ویژه معاونت امور برق در آزمونی سخت و حساس قرار گرفته، احمدیان با سعه صدر و مدیریت خوب، به نحوی شایسته مجموعه برق را به سوی عبور از بحران هدایت کرد.

وزیر نیرو در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات دکتر احمدیان، برای دکتر علی آبادی در پیشبرد اهداف عالیه وزارت و نظام آرزوی توفیق کرد.

علی آبادی که تا پیش از این مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بود به عنوان معاون جدید وزیر نیرو در امور برق معرفی و مشغول به کار شد.