شهرهای آذربایجان غربی دارای مراکز درمانی معین می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم شیرزاده عصر امروز در مراسم بزرگداشت روز پزشک در بیمارستان امام رضای این شهرستان افزود: مراکز درمانی معین تاکنون در سه استان کشور راه اندازی شده اند و آذربایجان غربی چهارمین استان کشور است که دارای چنین مراکزی می شود.

وی با بیان اینکه 70 درصد هزینه درمانی بیماران در این مراکز توسط دولت پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح میزان درآمد پزشکان تضمین می‌شود زیرا بیش از 90 درصد هزینه درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

شیرزاده در ادامه جبران بی عدالتی در شهرهای کوچک را از عمده اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: همچنین با اجرای این طرح هزینه‌های دارویی نیز تا حدودی پرداخت می‌شود.

شیرزاد در ادامه از صدور کارت هوشمند سلامت در استان هم خبر داد و خاطرنشان کرد: تا پایان سال‌جاری با هوشمند شدن سیستم‌های سازمان، تمام بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی این استان ‌می‌توانند از کارت‌ هوشمند سلامت استفاده کنند.

وی جلوگیری از هزینه‌های پرت، ممانعت از بروز تخلفاتی چون سوء استفاده از دفترچه‌های درمانی و کاهش در هزینه‌های جاری را از جمله مزایای استفاده از کارت هوشمند سلامت ذکر کرد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در استان مرکزی انجام شده و اقدامات اولیه اجرای آن در آذربایجان غربی نیز در حال انجام است، یادآورشد: با صدور کارت هوشمند سلامت بیماران دیگر نیاز به مراجعه برای تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه خود نخواهد داشت.

