به گزارش خبرگزای مهر، آزمون کتبی این دو گرایش اول آذرماه امسال برگزار می‌شود و داوطلبان تا 25 شهریورماه فرصت دارند مدارک خود را برای ثبت نام ارسال کنند.

این آزمون در دو بخش کتبی و مصاحبه برگزار می‌شود. فلسفه، منطق، مبانی کلی ارتباطات اجتماعی و زبان انگلیسی مواد امتحانی رشته "فلسفه رسانه" هستند و در رشته "دین و رسانه"، منطق، مبانی کلی ارتباطات اجتماعی، مطالعات دینی و زبان انگلیسی مواد امتحان ورودی هستند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دانشکده صدا و سیما به آدرس www.iribu.ir مراجعه کنند.