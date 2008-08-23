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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

فلسفه رسانه در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می‌شود

دانشکده صدا و سیما در نظر دارد برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی 88-87 در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته "فلسفه رسانه" و "دین و رسانه" دانشجو بگیرد.

به گزارش خبرگزای مهر، آزمون کتبی این دو گرایش اول آذرماه امسال برگزار می‌شود و داوطلبان تا 25 شهریورماه فرصت دارند مدارک خود را برای ثبت نام ارسال کنند.

این آزمون در دو بخش کتبی و مصاحبه برگزار می‌شود. فلسفه، منطق، مبانی کلی ارتباطات اجتماعی و زبان انگلیسی مواد امتحانی رشته "فلسفه رسانه" هستند و در رشته "دین و رسانه"، منطق، مبانی کلی ارتباطات اجتماعی، مطالعات دینی و زبان انگلیسی مواد امتحان ورودی هستند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دانشکده صدا و سیما به آدرس www.iribu.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 737065

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