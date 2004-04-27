17 فيلم بلند سينمايي در جشنواره ايران زمين به رقابت مي پردازند

به گزارش خبرگزاري "مهر" 18 فيلم بلند سينمايي در جشنواره فرهنگ ايران زمين به نمايش در مي آيد. تعدادي از اين فيلم ها مانند "ايران سراي من است" آثاري هستند كه سالها در انتظار كران عمومي مانده اند و همچنان اميد به اكران آنها نيست.

بر اساس گزارش ستاد خبري اين جشنواره فيلم هاي "ايران سراي من است" ساخته پرويز كيمياوي ، "درخت جان" ساخته فرهاد مهرانفر، "او" ساخته رهبر قنبري ، "يادو يادگار" به كارگرداني مصطفي رزاق كريمي ، "همراه باد در دل تنهايي كوير" به كارگرداني منوچهر طياب، "چريكه هورام" ساخته فرهاد مهرانفر، "شير سنگي" ساخته مسعود جعفري جوزاني ، "صنم" ساخته رفيع پيتز ، "باد با دستان" به كارگرداني عبدالرضا كاهاني، "زينت" ساخته ابراهيم مختاري، "عروس آتش" به كارگرداني خسرو سينايي، "دلشدگان" ساخته زنده ياد علي حاتمي ، "نامزدي" به كارگرداني ناصر غلامرضايي، "قصه ها" ساخته مهدي جعفري و "ايلام" به كارگرداني محمد مقدم فيلم هايي بلندي هستند كه در بخش مسابقه جشنواره فرهنگ ايران زمين حضور دارند. دو فيلم نيمه بلند "دره رويايي" ساخته علي قوي تن و "مسيح در سرزمين پارس" ساخته فيما امامي و رضا دريانوش نيز با آثار بلند سينمايي به رقابت مي پردازند.

فيلم سينمايي "پسر مريم" ساخته حميد جبلي نيز به عنوان فيلم خارج از مسابقه در اين بخش به نمايش در مي آيد.