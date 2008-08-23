انعطاف در زمان بازگشت به کار قضات/ موافقت مشروط با ریاست جمهوری زرداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان امروز بعد از دیدار با سران حزب مردم در جمع خبرنگاران اعلام کرد: آماده است در صورت حذف اصلاحیه هفدهم قانون اساسی این کشور که طبق آن رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل کند با ریاست جمهوری آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم موافقت کند.

مشرف به منظور افزایش قدرت خود، ماده اصلاحیه ای که ماده اصلاحیه هفدهم نامیده می شود را به تصویب رساند که طبق آن، رئیس جمهور می تواند دولت و پارلمان را منحل کند.

روز جمعه، نمایندگان پارلمان پاکستان که عضو حزب مردم این کشور هستند رسما زرداری را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری انتخاب کردند.

در پی کناره گیری داوطلبانه مشرف از قدرت و اعلام 6 دسامبر به عنوان زمان انتخابات ریاست جمهموری پاکستان، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در میان احزاب این کشور افزایش یافته است.

رئیس حزب مسلم لیگ- شاخه نواز همچنین درباره بازگشت به کار قضات برکنار شده در دوران ریاست جمهوری مشرف گفت: ضرب الاجل تعیین شده برای بازگشت به کار قضات قابل تغییر است و در هنگام تعیین ضرب الاجل، من از زمان انتخابات ریاست جمهوری اطلاع نداشتم .

وی ادامه داد: زرداری به وی قول داده است نهایت همکاری را برای بازگشت به کار قضات به عمل آورد.

نواز قبلا اعلام کرده بود: قضات عزل شده باید روز چهارشنبه به کار برگردند.

وی از تهیه پیش نویس لایحه ای از سوی نمایندگان وی و حزب مردم و ارائه آن به پارلمان برای بازگرداندن قضات به کارهایشان خبر داده و از طرح این لایحه در پارلمان در روز دوشنبه و رای گیری درباره آن در روز چهارشنبه خبر داده بود.