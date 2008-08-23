تورنمنت بین المللی فوتبال جوانان در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این تورنمنت ازسوی فدراسیون فوتبال از 10 تا 17 شهریور ماه در ورزشگاه تختی تهران برگزارخواهد شد که تاکنون حضورتیم های فوتبال جوانان عراق و اردن در این تورنمنت قطعی شده است. تیم کره شمالی نیز به این مسابقات دعوت شده که تاکنون پاسخ قطعی برای حضور در این مسابقات اعلام نکرده است.

در صورت انصراف تیم کره شمالی از حضور در این تورنمنت، یکی از تیم های لیگ برتری جایگزین کره شمالی خواهد شد. تیم فوتبال جوانان اردوی آماده سازی خود را برای شرکت در تورنمنت بین المللی تهران از روز 7 شهریور ماه درکمپ تیم های ملی برپا خواهد کد.

تیم فوتبال جوانان پس از شرکت در تورنمنت تهران، 27 شهریورماه برای حضور در تورنمنت ویتنام عازم این کشورخواهد شد. این تیم مهرماه جاری نیزاردوی 10 روزه ای را در شهرهامبورگ آلمان برپا خواهد کرد.

تیم فوتبال جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه جاری درعربستان برگزارمی شود، آماده می کند. تیم جوانان ایران در این مسابقات با تیم های عربستان ، ژاپن و یمن همگروه است.