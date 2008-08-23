همایش"نقش و جایگاه روحانیت" در وزارت جهاد کشاورزی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر هدایت نژاد دبیر همایش بعد از ظهر امروز در این همایش گفت: در این همایش دو روزه 300 نفر از روحانیون شاغل و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی سراسر کشور حضور دارند.

وی شناخت و تبیین جایگاه و نقش روحانیت در وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد تعامل بخشهای اجرایی، توسعه و ارتقاء باورهای ارزشهای دینی از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

هدایت نژاد، مسائل فرهنگی، آسیب شناسی فرهنگی، طرح راهکارهای اجرایی برای توسعه مباحث فرهنگی در سازمانهای تابعه، تعیین راهکارهای اجرایی بیان انتظارات بخش کشاورزی و مخاطبین از روحانیون شاغل در وزارتخانه را از محورهای این همایش ذکر کرد.

در این مراسم عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ویژگیهای انسان دارای کرامت نفس را بر شمرد و گفت: ویژگیهای یک روحانی این است که دارای کرامت نفس باشد.

آیت الله غروی افزود، اگر ما بخواهیم در رابطه با اهدافمان تاثیر گذار باشیم باید نقشهای ما بیشتر از نقش زبانی باشد.

آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد نیز در این همایش گفت: تنها وزارتخانه ای که نماینده مقام معظم رهبری و مجموع حوزه نمایندگی ولی فقیه در آن حضور دارند جهاد کشاورزی است که صدر آن را علماء و نیروهای کارآمد تشکیل می دهند.

وی افزود: حفظ شئون وآثار جهادی شدن در این وزارتخانه و عرصه کشاورزی تنها عواملی است که حوزه نمایندگی ولی فقیه می تواند دراین وزارتخانه حفظ کند.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه رسالت روحانیون شاغل در نمایندگی های ولی فقیه یک رسالت خطیر است، اظهار داشت: مسئولیت حوزه نمایندگی خطیرتر از نمایندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی تحول نیروی انسانی و نسل جوان را یک مشکل عمده در تداوم انقلاب بر جامعه امروزی اعلام و تصریح کرد : جامعه ما یک جامعه متوقف نیست و نسل در حال تغییر و تحول است که با برنامه ریزی درست می توان به این رسالت عظیم انقلابی دست یافت.

امام جمعه مشهد حرکت عظیم انقلابی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، پشتیبانی جبهه با حرکتهای مردمی، نقش بر آب کردن توطئه ها دشمن در هشت سال دفاع مقدس را از عوامل عمده تاسیس این نهاد توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) برشمرد و گفت: این عوامل باعث شده تا حوزه نمایندگی ولی فقیه از مغز امام ملت پدید و به عنوان یک نهاد انقلابی در کشورمان مطرح شود.

همچنین در ادامه این همایش متن پیام محمد رضا اسکندری به دومین همایش و جایگاه روحانیت در وزارت جهاد کشاورزی توسط مهندس رضایی نیا معاون ایشان قرائت شد.