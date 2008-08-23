به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد مبنای داستان این انیمیشن بر اساس نوشته مرتضی گلیاری از کرمانشاه گرفته شده و داستان درباره جوانی ایرانی است که می‌خواهد نذر مادرش را ادا کند. او راهی سرزمین اعراب می‌شود، هر چند در ابتدا از ترس مردم ناشناس و خطرهای سفر به سرزمینی ناآشنا بر اندامش لرزه می‌افتد، اما...

"نذر ناب" با تکنیک ترکیبی دوبعدی و سه‌بعدی ساخته شده و طراح پروژه علی‌ پورمرادی و سرپرست انیماتورها رسول شیری است که امین ساکی، سعید حسنی، علی پورمرادی، حمید طالع امجد، یاسر عابدی، سارا کاظمی‌نژاد، فاطمه زندی، سهیلا عتیقیان، امین فرجادی، جواد رهبر، ملیحه محققی و هنرمندان همدانی او را یاری داده‌اند. این انیمیشن به مدیریت شوکت حجت دوبله شد.