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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

هلال احمر آماده ترین نهاد در برابر حوادث غیر مترقبه است

هلال احمر آماده ترین نهاد در برابر حوادث غیر مترقبه است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بررسیها نشان می دهد که جمعیت هلال احمر آماده ترین نهاد در برابر حوادث غیر متقربه می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر امروز در جمع کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: جمعیت هلال احمر در برابر بحران و حوادث و پدافند غیر عامل از آمادگی مطلوبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: هلال احمر از پشتوانه غنی و قوی مردمی برخوردار بوده و دولت و مجلس توجه ویژه ای به این نهاد مردمی دارد.

وی گفت: بالندگی و پویایی جمعیت هلال احمر باعث شده تا این سازمان در ردیف نهاد موفق دنیا قرار گیرد.

قاضی زاده بیان کرد: جمعیت هلال احمر قادر است خدمات خود را به آن سوی مرزها صادر کند و ارزشهای انسانی و اسلامی ایران را به رخ جهانیان بکشد.

قاضی زاده هاشمی مهرورزی و مهربانی را در زیر ساخت هلال احمر دانست و گفت: حمایت از آسیب دیدگان اولویت نخست هلال احمر است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی برای ارائه خدمات نوین استفاده از منابع موجود و مشارکت مردم ضروری است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی هم توجه به خراسان خصوصا در برنامه ریزی کردن نظام اسلامی را ضروری دانست.

دکتر مهدی علیزاده بیرجندی افزود: خراسان رضوی به دلیل هم مرز بودن با کشورهای مختلف، حضورهزاران زائر در طول سال و حادثه خیز بودن نیاز به توجه ویژه دارد.

کد مطلب 737079

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