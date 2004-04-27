اشپيگل:جنگ عراق انتخابات آتي رياست جمهوري آلمان را تحت الشعاع قرار مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي مجله آلماني اشپيگل ، اظهارات " هرست كوهلر " كانديداي انتخابات آتي رياست جمهوري آلمان كه گفته مي شود پيروزي را در اين انتخابات از آن خود مي كند طي سخناني سياستهاي " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا را در خصوص حمله نظامي به عراق مورد انتقاد قرار داد .

" كوهلر " رئيس صندوق بين المللي پول كه از سوي بسياري از گروههاي سياسي حمايت مي شود ، معتقد است : رئيس جمهوري آمريكا در قبال حمله نظامي به عراق بزرگترين اشتباه دوران فعاليت سياسي خود را مرتكب شده بود .



به نوشته اشپيگل " آنجليكا مركل " دبير كل حزب دمكرات مسيحي آلمان ( CDU ) ، ديگر كانديداي انتخابات رياست جمهوري اين كشور مدتي است كه بدنبال پيدا كردن پاسخي براي مسائل موجود در خصوص عراق است .اين بدان دليل است كه حزب دمكرات مسيحي آلمان موافقت خود را با اعزام نيروي نظامي به عراق اعلام كرده و خواستار مشاركت هرچه بيشتر آلمان در روند بازسازي و برقراري امنيت در اين كشور شده بود .

از سويي ديگر " فريد برت فلوگر " مسئول سياست خارجي حزب دمكرات مسيحي آلمان نيز با همسويي با دبيركل اين حزب در صدد افزايش طرفداران " مركل " است .

اكنون كه مركل موقعيت خود را در خطر مي بيند اعلام كرده است كه وي با نظرات كوهلر كاملاً موافق است . اين امر نشان مي دهد كه مخالفت با سياستهاي اتخاذ شده آمريكا از سوي مردم آلمان حمايت مي شود .

اين نشريه آلماني در ادامه افزود : بي گمان اتخاذ چنين تصميماتي در روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور تاثير گذار خواهد .

