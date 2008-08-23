روسیه دیگر همکار مطمئنی برای غرب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اورسولا پلاسنیک، وزیر خارجه اتریش در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ درباره مناقشه اخیر در قفقاز ادعا کرد: پاسخ روسیه به حمله گرجستان به اوستیا، غیرقانونی و بسیار خشن بود.

وی ادامه داد: روسیه قلمرو سرزمینی و تمامیت ارضی یک دولت دیگر را با عملیات نظامی به خشونت کشید، این موضوع نگران کننده است و مسکو، تصویرش را در جهان غرب به عنوان یک طرف مطمئن از دست داد.

این مقام اتریشی ادامه داد: این اقدام روسیه می تواند پیش زمینه اقدامات مشابه دیگر شود.

وی اضافه کرد: اقدامات روسیه می تواند در دیگر کشورهایی که مردم روسی زبان دارند تکرار شود و اوکراین یکی از این کشورهاست.

درگیریها در گرجستان پس از حمله نیروهای این کشور به اوستیای جنوبی آغاز شد که با تصرف این منطقه ارتش روسیه وارد عمل شد و برای بیش از یک هفته در خاک گرجستان مستقر شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد