  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

39 مستند در جشن خانه سینما رقابت می‌کنند

39 مستند در جشن خانه سینما رقابت می‌کنند

فهرست اسامی 39 فیلم مستند برگزیده برای رقابت در دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با تهیه‌کنندگی هشت مستند در این فهرست پیشتاز است و ارد عطارپور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ـ ناصر عنصری هم به ترتیب با سه و دو فیلم مستند در جشن امسال سینمای ایران شرکت می‌کنند.

از جمله مستندهایی که در دوازدهمین جشن خانه سینما رقابت خواهند کرد می‌توان "444 روز" محمد شیروانی، "آسمان سیاه شب" امید بنکدار و کیوان علیمحمدی، "ارتفاع 437" محسن خانجهانی، "در خیابان‌های ناتمام" پیروز کلانتری، "زروان" حسن نقاشی، "سیانوزه" رخساره قائم‌مقامی، "مرگ زمین" محمود کیانی فلاورجانی و "نقل گردآفرید" هادی آفریده را نام برد.

کد مطلب 737097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها