به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با تهیه‌کنندگی هشت مستند در این فهرست پیشتاز است و ارد عطارپور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ـ ناصر عنصری هم به ترتیب با سه و دو فیلم مستند در جشن امسال سینمای ایران شرکت می‌کنند.

از جمله مستندهایی که در دوازدهمین جشن خانه سینما رقابت خواهند کرد می‌توان "444 روز" محمد شیروانی، "آسمان سیاه شب" امید بنکدار و کیوان علیمحمدی، "ارتفاع 437" محسن خانجهانی، "در خیابان‌های ناتمام" پیروز کلانتری، "زروان" حسن نقاشی، "سیانوزه" رخساره قائم‌مقامی، "مرگ زمین" محمود کیانی فلاورجانی و "نقل گردآفرید" هادی آفریده را نام برد.