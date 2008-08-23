اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. پروفسورحمید مولانا استاد روابط بین‌الملل یکی از بنیان‌گذاران و پیشکسوتان رشته‌های ارتباطات و روابط بین‌المللی در سطح جهانی است. وی بیش از چهل سال است که در سمت استادی در دانشگاه‌های آمریکا تدریس کرده و در بسیاری از دانشگاه‌های مهم دنیا به‌ عنوان استاد حضور داشته است.

ـ به دنبال چاپ کتاب شش جلدی مجموعه مقالات مولانا؛ رادیو گفتگو در برنامه "اندیشه‌های روبرو" دلایل چاپ این کتاب و محتوای آنها را تحلیل و بررسی می‌کند. این برنامه چهار شهریور ساعت 22:45 روی آنتن این شبکه می‌رود.

ـ برنامه "نقد اقتصادی" چهارم شهریور ساعت 23 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. در این برنامه دکتر سلامی، رئیس جامعه حسابداران خبره کشور و دکتر اسلامی بیدگلی حضور دارند و جایگاه نفت بر توسعه کشورها و سهم کشورهای نفت خیز در اقتصاد جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند.

ـ با فرارسیدن هفته دولت، برنامه "گفتگوی روز" رادیو گفتگو با حضور کارشناسان مسائل اقتصادی به بررسی کارنامه اقتصادی دولت نهم می ‌پردازد. این برنامه ساعت 18 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "چهار سوق" سوم شهریور ساعت 11:35 به صورت زنده از رادیو تجارت پخش می‌شود. در این برنامه بصام رئیس شرکت سهما فرش ایران حضور دارد.

ـ برنامه "یک حرکت هزار برکت" سوم شهریور ساعت 13:15 از رادیو تجارت پخش می‌شود. در این برنامه ویژگی‌های شخصیتی یک کارآفرین موفق بررسی می‌شود.