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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۰۴

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "چای برای دو نفر" فردا سوم شهریور در رادیو گفتگو میزبان پروفسور حمید مولانا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. پروفسورحمید مولانا استاد روابط بین‌الملل یکی از بنیان‌گذاران و پیشکسوتان رشته‌های ارتباطات و روابط بین‌المللی در سطح جهانی است. وی بیش از چهل سال است که در سمت استادی در دانشگاه‌های آمریکا تدریس کرده و در بسیاری از دانشگاه‌های مهم دنیا به‌ عنوان استاد حضور داشته است.

ـ به دنبال چاپ کتاب شش جلدی مجموعه مقالات مولانا؛ رادیو گفتگو در برنامه "اندیشه‌های روبرو" دلایل چاپ این کتاب و محتوای آنها را تحلیل و بررسی می‌کند. این برنامه چهار شهریور ساعت 22:45 روی آنتن این شبکه می‌رود.

ـ برنامه "نقد اقتصادی" چهارم شهریور ساعت 23 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. در این برنامه دکتر سلامی، رئیس جامعه حسابداران خبره کشور و  دکتر اسلامی بیدگلی حضور دارند و جایگاه نفت بر توسعه کشورها و سهم کشورهای نفت خیز در اقتصاد جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند.

ـ با فرارسیدن هفته دولت، برنامه "گفتگوی روز" رادیو گفتگو با حضور کارشناسان مسائل اقتصادی به بررسی کارنامه اقتصادی دولت نهم می ‌پردازد. این برنامه ساعت 18 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "چهار سوق" سوم شهریور ساعت 11:35 به صورت زنده از رادیو تجارت پخش می‌شود. در این برنامه بصام رئیس شرکت سهما فرش ایران حضور دارد.

ـ برنامه "یک حرکت هزار برکت" سوم شهریور ساعت 13:15 از رادیو تجارت پخش می‌شود. در این برنامه ویژگی‌های شخصیتی یک کارآفرین موفق بررسی می‌شود.

کد مطلب 737098

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