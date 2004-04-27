احمد اميني بيگانه اي در ميان ما را مي سازد

اين كارگردان درباره مجموعه تازه خود به خبرنگار هنري "مهر" گفت: " بيگانه اي در ميان ما " مجموعه 4 قسمتي است كه كار ساخت آن از مدتي پيش آغاز شده است و اكنون مراحل نهايي توليد را سپري مي كند. اين مجموعه به مساله بيماران ايدزي مي پردازد و نگاهي به مسايل و مشكلاتي دارد كه پيرامون اين بيماران در جامعه به وجود مي آيد.

مجموعه تلويزيوني "بيگانه اي در ميان ما" با نام قبلي "در دل شهر" در قالب قسمت هاي 50 دقيقه اي تهيه و توليد مي شود. متن اين اثر به وسيله شعله شريعتي نوشته شده . اين فيلمنامه به درخواست اميني ، توسط جابر قاسمعلي مورد بازنويسي قرار گرفته است.

جواني بر اثر اشتباه پزشكي و تزريق خون آلوده، به بيماري ايدز مبتلا مي شود. وقتي متوجه مساله مي گردد و در صدد درمان خود بر مي آيد، با رفتارهاي ضد و نقيض از سوي افراد مختلف جامعه مواجه مي شود كه برخي او را به سوي درمان و بعضي به طرف انزوا هدايتش مي كنند. اين مسايل تحولات روحي عميقي را در اين جوان موجب مي شود.

در اين مجموعه تلويزيوني آتنه فقيه نصيري، محمد حاتمي، ستاره اسكندري و رامبد شكرابي نقش هاي اصلي را ايفا مي كنند.

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