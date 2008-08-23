مهرعلیزاده هم قهرمانی ساعی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محسن مهرعلیزاده آمده است: « افتخارآفرینی طلایی جناب‌عالی در آوردگاه المپیک پکن، موجبات سربلندی و مسرت ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی را فراهم آورد و برگ زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار فرزند پرتلاش این ملت شریف افزود.

اطمینان دارم کسب سه مدال پی در پی المپیک، پاداش ایمان و تعهد، خوش قلبی، ادب، حسن خلق، سخت کوشی و ممارست شبانه‌روزی شماست؛ که از سوی خداوند متعال به جنابعالی اعطا گردیده است.

اینجانب به عنوان خدمتگزار کوچک سابق در ورزش از اینکه عنوان بزرگترین قهرمان المپیک تاریخ کشورمان نصیب پهلوانی می‌شود که اسوه اخلاق، ذکاوت و شجاعت در میان جوانان پاک نهاد کشورمان است، برخود می‌بالم و این پیروزی را به شما پهلوان وارسته و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.»