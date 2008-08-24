دوره پیشرفته مدرس داوری آسیا از فردا در تهران آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاسها موسوم به futuro3 از روز دوشنبه 4 شهریورماه به مدت یک هفته با حضور26 مدرس داوری از 13 کشور آسیای مرکزی و جنوبی درهتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

در این کلاسها محمد فنایی، حسین عسگری، نادرجعفری و اسماعیل صفیری از ایران و 22 داور ازکشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، سریلانکا، مالدیو، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور دارند.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای سطح دانش مدرسان داوری فدراسیونهای عضو فیفاست. برهمین اساس فیفا به هر کشور مهمان 2 سهمیه و به ایران به عنوان میزبان 4 سهمیه اختصاص داده است. تمامی کشورهای آسیایی به جز ازبکستان و نپال که با یک داور در دوره فوق حضور دارند از سهمیه دو داور استفاده کرده اند.

دوره تئوری کلاسهای فوق صبح ها از ساعت 9 الی 12:30 درهتل المپیک تهران برگزار می شود. داوران حاضر در دوره futuro3 بعد ازظهرها نیز از ساعت 16:30 الی 19 دوره عملی را در کمپ تیم های ملی پشت سر می گذارند. مراسم افتتاحیه دوره فوق ساعت 9 صبح روز4 شهریورماه درهتل المپیک برگزار می شود.

مدرسی دوره فوق برعهده شمسول مائدین از سنگاپور و مسعود عنایت از ایران خواهد بود. فرناندو تراساکوگارسیا به عنوان ناظر و نماینده فیفا به همراه علی الطیفی ازعربستان، هانی بلان از قطر و ویکتورکولپاکوف از قرقیزستان به عنوان ناظران کلاس در ایران حضور دارند.

محسن عرف ازسریلانکا به عنوان نماینده دفتر کلمبو فیفا و اسماعیل هانی به عنوان نماینده دفتر اردن فیفا دراین دوره شرکت می کنند.