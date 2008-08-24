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۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۸

زیر نظر فیفا؛

دوره پیشرفته مدرس داوری آسیا از فردا در تهران آغاز می شود

دوره پیشرفته مدرس داوری آسیا از فردا در تهران آغاز می شود

کلاس بین المللی پیشرفته مدرس داوری futuro3 برای مدرسان داوری آسیای مرکزی و جنوبی از فردا (دوشنبه) به میزبانی تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاسها موسوم به futuro3  از روز دوشنبه 4 شهریورماه به مدت یک هفته با حضور26 مدرس داوری از 13 کشور آسیای مرکزی و جنوبی درهتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

در این کلاسها محمد فنایی، حسین عسگری، نادرجعفری و اسماعیل صفیری از ایران و 22 داور ازکشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، سریلانکا، مالدیو، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور دارند.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقای سطح دانش مدرسان داوری فدراسیونهای عضو فیفاست. برهمین اساس فیفا به هر کشور مهمان 2 سهمیه و به ایران به عنوان میزبان 4 سهمیه اختصاص داده است. تمامی کشورهای آسیایی به جز ازبکستان و نپال که با یک داور در دوره فوق حضور دارند از سهمیه دو داور استفاده کرده اند.

دوره تئوری کلاسهای فوق صبح ها از ساعت 9 الی 12:30 درهتل المپیک تهران برگزار می شود. داوران حاضر در دوره  futuro3 بعد ازظهرها نیز از ساعت 16:30 الی 19 دوره عملی را در کمپ تیم های ملی پشت سر می گذارند. مراسم افتتاحیه دوره فوق ساعت 9 صبح روز4 شهریورماه درهتل المپیک برگزار می شود.

مدرسی دوره فوق برعهده شمسول مائدین از سنگاپور و مسعود عنایت از ایران خواهد بود. فرناندو تراساکوگارسیا به عنوان ناظر و نماینده فیفا به همراه علی الطیفی ازعربستان، هانی بلان از قطر و ویکتورکولپاکوف از قرقیزستان به عنوان ناظران کلاس در ایران حضور دارند.

محسن عرف ازسریلانکا به عنوان نماینده دفتر کلمبو فیفا و اسماعیل هانی به عنوان نماینده دفتر اردن فیفا دراین دوره شرکت می کنند.

کد مطلب 737112

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