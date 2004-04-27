راههاي گسترش همكاري واحدهاي صنعتي و توليدي ايران و پاكستان بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، فتح الله نارويي رييس اتاق زاهدان در اين نشست با اشاره به تمايلات و علايق مشترك ديني و فرهنگي دو كشور و سابقه فعاليت تجاري 70 ساله اتاق زاهدان ابراز خرسندي نمود كه با تاسيس كميته مشترك اتاق هاي كويته بلوچستان پاكستان و بلوچستان زاهدان در سال 1992 گام موثري در جهت توسعه بازرگاني برداشته شده است.

رييس اتاق زاهدان با اشاره به حج مبادلات بازرگاني دو استان همجوار كه ساليانه 85 ميليون دلار مي باشد مرز تفتان را به عنوان مهمترين منبع براي صادرات اقلامي از جمله خشكبار، گياهان دارويي، خرما، حبوبات و ... ذكر كرد.

وي به تاسيس شركت نمايشگاههاي بين المللي استان اشاره و در مورد برگزاري نمايشگاههاي توليدات كشور پاكستان در استان سيستان و بلوچستان اعلام آمادگي كرد.

نارويي تصويب موافقت نامه بازرگاني بين دو كشور را موجب رونق اقتصادي دو دولت بيان كرد و گفت: بهترين راه براي ارتباط بيشتر بين تجار و بازرگانان دو كشور ايجاد نمايشگاههايي براي شناساندن و معرفي كالاها و محصولات توليدي دو كشور مي باشد.

اقبال احمدخان سفير پاكستان در ايران نيز در اين ديدار با اشاره به شرايط مطلوب تسهيلات ويزا در هر دو كشور گفت: اميدوارم رييس اتاق زاهدان با توجه به موقعيت و نفوذ خودشان در رابطه با كمتر كردن تعرفه ها از جانب كشور ايران تلاش كنند.

وي افزود: با توجه به قوانين و مقررات كشور ايران تاسيس بانك خارجي در داخل كشور مجاز نمي باشد ولي ما مي توانيم به عنوان نماينده خودمان با بانك هاي معتبر كه خواهان همكاري با بانك هاي كشور ما باشد مساعدت و همياري نماييم.

اقبال احمدخان همچنين در خصوص ترانزيت كالاهاي ايراني از خاك پاكستان به كشور هندوستان گفت: اجازه ترانزيت از سوي كشور ما بلامانع است اما كوش هندوستان فعلا در مورد ترانزيت كالاها پاسخگو نيست.