نیروهای مسلح فدایی و حامی دولت و مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی در آئین صبحگاه ستاد کل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان عالی رتبه نظامی و کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت هفته دولت گفت : هفته دولت آن بخشی از زمان در طول سال است که دولتها باید مورد توجه خاص همه قرار بگیرند، برجستگیها، خدمتگزاریها، زیباییها و پیشرفتهایی که در دولت در خدمت مردم انجام می شود قدرشناسی و سپاسگزاری شود و دولت نیز در این هفته از سیاستهای خود برای خدمتگزاری و کارهای بزرگی که انجام داده یاد کند.

وی با اشاره ضرورت تبلیغ و نقد گفت : البته نقد کردن فقط خوبیها را دیدن و سپاسگزاری کردن نیست. در هفته دولت باید اگر انحرف یا نقطه ضعفی در مسئولان و یا وابستگان دولت هست مورد نقد قرار بگیرد و توجه دولت خدمتگزار هم به آن جلب شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت : در هفته دولت لازم است که از وزیر دفاع، شهید چمران عزیز، مردی که سراپا اخلاص و فداکاری و ایثار بود و در حالی که استاد معتبر دانشگاههای آمریکا بود برای خدمت به محرومین و برای خدمت زیر پرچم اسلام و روحانیت به کمک امام موسی صدر مظلوم به لبنان شتافت وهمراه امام (ره) به ایران آمد و تمام لحظات حضورش در کشور خدمت به انقلاب و فداکاری بود و همچنین از دو وزیر دفاع شهید نامجو و شهید فکوری گلهای سرسبد نیروی هوایی پیشگام در انقلاب بودند که تا پای جان خدمت کردند یاد کنیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به مجموعه بیانات و تفاسیر حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت : حضرت امام(ره) رمز پیروزی انقلاب را در چهار عنوان بیان فرمودند: ایمان، وحدت، عمل به احکام اسلامی و خدمت به محرومان و مستضعفان جامعه و همین طور تاکید فرمودند که تداوم انقلاب اسلامی شاخصش همین چهار عامل است.

وی همچنین خاطرنشان کرد : در هفته دولت بایستی یکبار دیگر عوامل به وجود آمدن انقلاب و عوامل بقا و تداوم انقلاب یادآوری شود مبادا که به دو یا سه مورد توجه و محرومان را فراموش کنیم.

سرلشکر فیروزآبادی با بیان اینکه در دفاع مقدس محرومان و پابرهنگان نقش اول و ممتاز را داشتند با اظهار تاسف از عدم توجه کافی دولتهای گذشته به محرومان بیان داشت : توجه به مستضعفان بایستی همیشه در هفته برنامه ریزیها وهمه سیاستها، در همه دولتها و در همه وزارتخانه ها و سازمانها جلوی چشم و راهنمای عمل و سرمشق باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با پدیده شمردن دولت احمدی نژاد گفت : پدیده احمدی نژاد از درون دل مردم جوشید و در این سه سالی که این دولت محبوب مردم و خدمتگزار شبانه روز تلاش می کند گامهای مهمی در راه خدمت به محرومین برداشته شد.

وی ادامه داد : معنای توجه دولت احمدی نژاد به محرومین و مستضعفین و ارزشها این نیست که این دولت به سرمایه گذاریهای زیربنایی توجه ندارد. توجه این دولت به سرمایه گذاریهای زیر بنایی همچون استمرار برنامه های دولتهای گذشته است و هر روز شاهدیم که یک تاسیسات زیر بنایی افتتاح می شود و در خدمت مردم قرار می گیرد.

فرمانده کل نیروهای مسلح در پایان اشاره کرد : نیروهای مسلح با حفظ آمادگی و اقتدار نظامی حافظ امنیت ملی برای پیشبرد کار همه قوا در کشور هستند و ما به عنوان نیروهای مسلح ضامن بقای استقلال ملت ایران هستیم. نیروهای مسلح فدایی و حامی دولت و مردم اند. ما به عنوان نیروهای مسلح و سربازان ولی امر و رهبری عزیز انقلاب همه دستگاههای دولت و همه قوا را دوست داریم و به آنها دعا می کنیم.