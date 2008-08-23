پیروزی آسان جوانان ایران برابر مالدیو / مراسم افتتاحیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین دیدار از روز نخست مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا تیم های جوانان ایران و مالدیو از گروه A این رقابت ها برابر هم به میدان رفتند که در نهایت شاگردان کارخانه در سه ست متوالی و با نتایج (25 بر 6)، (25 بر 10) و (25 بر 8) از سد این حریف نه چندان مطرح گذشتند.

تیم والیبال جوانان کشورمان پس از پیروزی در این دیدار که در سالن شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد، فردا استراحت می کند و در دومین دیدار خود در مرحله این رقابت ها به مصاف تیم والیبال جوانان قطر می رود.

پیش از این دیدار، مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با رژه تیم های شرکت کننده در همین محل، برگزار شد.

روز نخست مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* استرالیا - قزاقستان (ساعت 17 - سالن شماره 2)

* کره - هندوستان (ساعت 19 - سالن شماره یک)