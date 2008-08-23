ناتو در دام هیولای جنگ در افغانستان/ احتمال فروپاشی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی به قلم "اولریش لادورنر" با اشاره به بحرانهای اخیر در پاکستان و افغانستان، استعفای مشرف، کشته شدن ده سرباز فرانسوی در افغانستان و کشته شدن 52 نفر در دو عملیات بمب گذاری جلوی یکی از بزرگترین کارخانه های مهمات پاکستان، نوشت: این خبرها تنها ناراحت کننده ترین اتفاقات در افغانستان و پاکستان هستند و این در حالی است که در افغانستان روزانه بر اثر درگیریها چندین نفر جان خود را از دست می دهند و ما از آنها مطلع نمی شویم.

تحلیلگر نشریه "دی سایت" در ادامه خاطر نشان کرد: شاید دلیل این اتفاقات این است که ما هنوز با این جنگ آنقدر خو نگرفته ایم که آن را با تمام نیرو سرکوب کنیم.

وی افزود: افغانستان برای ما تبدیل به یک هیولای بزرگی شده است که دیگر ما را رها نمی کند. برای این حقیقت هیچ مثال بهتری نمی توان آورد جز اینکه درست زمانی که سارکوزی می خواست افزایش نیروهای فرانسوی در افغانستان را طرح ریزی کند مجبور شد به مناسبت کشتار بی سابقه سربازانش در این کشور به کابل سفر کند.

نویسنده در ادامه اظهار داشت: خبر مذکور خیلی بد است اما خطر واقعی این است که افغانستان می تواند ناتو را در یک بحران عمیق فرو برد و به از هم پاشیده شدن آن بیانجامد.

در ادامه این مطلب آمده است: ناتو بیش از یک سال است که مسئولیت عملیات نظامی در منطقه هندوکش را بر عهده گرفته است. این عملیات همزمان با هیوهای بسیاری بوده است. از آن زمان همواره در این باره سخن به میان می آمده است که ناتو به هیچ وجه نباید دراولین عملیات نظامی جدی تاریخ خود شکست بخورد؛ اگر ناتو در افغانستان شکست بخورد این اتحادیه نظامی از هم می پاشد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: حامیان عملیات نظامی ناتو در افغانستان برای خودشان دام ساختند و حالا باید در جنگی پیروز شوند که به باور بسیاری از ژنرالها پیروزی در آن ممکن نیست.

نویسنده در ادامه با تاکید بر این حقیقت که جنگ در افغانستان امروزه بسیار وسعت یافته و مناطق وسیعی از پاکستان را نیز در بر گرفته است، اظهار داشت : اکنون زمان خداحافظی قدرتمندترین ائتلاف نظامی دنیا با رویاهای جاه طلبانه غربی اش فرارسیده است.