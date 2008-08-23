سختگیری در ورود تماشاگران و خبرنگاران / تمرین اختصاصی با نوری، پترویچ و نیکبخت

به گزارش خبرنگار مهر، به علت اینکه در بخشی از محوطه مجموعه شرکت واحد اتوبوس های جدید پارک شده است، در چند روز گذشته مسئولان حراست این مجموعه نسبت به ورود تماشاگران و خبرنگاران سخت گیری ویژه ای انجام می دهند، به همین دلیل امروز هم هواداران مجبور شدند از پشت فنس های بیرون مجموعه عملکرد بازیکنان این تیم را تماشا کنند اما خبرنگاران پس از لحظاتی معطلی اجازه ورود به محوطه تمرین را کسب می کردند.

در تمرین عصر امروز پرسپولیس که در غیاب بادامکی و آتسو برگزار شد، بهادر عبدی به علت مصدومیت تنها به دور زمین دوید و بازیکنان امید هم پشت دروازه ها زیر نظر کماسی تمرینات بدنسازی را انجام دادند.

در این تمرین که 75 دقیقه به طول انجامید، بازیکنان پرسپولیس پس از انجام تمرینات کششی و استقامتی، به مرور برنامه های تاکتیکی پرداختند. در پایان هم نیکبخت واحدی، پترویچ و نوری به همراه دروازه بان ها حاضر در تمرین، به مدت 30 دقیقه زیر نظر پیروانی و عابدزاده به مرور تمرینات اختصاصی پرداختند.

همچنین پس از پایان تمرین به بازیکنان اعلام شد می بایست ساعت 20 امشب در هتل لاله خود را به مربیان معرفی کنند تا اردوی شبانه روزی این تیم پیش از دیدار با ذوب آهن در این محل برگزار شود.